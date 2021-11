ഇന്നും കടലാസിൽ; അഖിലേന്ത്യ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് രൂപീകരിച്ചാൽ ആർക്കാണ് പ്രശ്നം?

ഐഎഎസും (ഇന്ത്യൻ പൊലീസ് സർവീസ്) ഐപിഎസും (ഇന്ത്യൻ അഡ്മിന്സ്ട്രേറ്റിവ് സര്‍വീസ്) ഉൾപ്പെടുന്ന അഖിലേന്ത്യാ സർവീസുകളെക്കുറിച്ചാണു ഭരണഘടനയുടെ 312–ാം വകുപ്പ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ പാർലമെന്റിന് ഒന്നോ അതിലധികമോ സർവീസുകൾ രൂപീകരിക്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇതിൽ പുതിയൊരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലിനായി 1976-ൽ ഒരു ഭേദഗതി ബിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഭരണഘടനയിലെ ഈ 44–ാം ഭേദഗതിയിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, അഖിലേന്ത്യ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് ഉൾപ്പെടെ അധികമായി രൂപീകരിക്കാമെന്ന്.

എന്നാൽ, വർഷമിത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും ന്യായാധിപരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി ഇന്ത്യയിൽ അഖിലേന്ത്യ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് ഇല്ല. പകരം, ഹൈക്കോടതികളിലും സുപ്രീം കോടതികളിലും കൊളീജിയം ശുപാർശയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയും വഴിയാണ് പലരും ന്യായാധിപ കസേരയിലെത്തുന്നത്. പല ഘട്ടങ്ങളിലും ജഡ്ജി നിയമനങ്ങൾ വിവാദച്ചുഴികളിൽ പെടുകയും ചെയ്തു. കൊളീജിയം ശുപാർശ ചെയ്താലും സർക്കാരിന് അനഭിമതരായ ആളുകളുടെ പേരുകൾ തിരിച്ചയയ്ക്കപ്പെടുന്ന രീതിയുമുണ്ട്.



നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ സുതാര്യതയ്ക്കും നിഷ്പക്ഷതയ്ക്കും നിർണായകമായൊരു ശുപാർശയായാണ് ഓരോ തവണയും അഖിലേന്ത്യ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് (എഐജെഎസ്) വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, കേന്ദ്രത്തിന്റെ വരുതിയിൽ നിൽക്കുന്ന നിയമനമായതിനാൽ ജുഡീഷ്യറിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിടിമുറുക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയാണ് ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത്. ഏതായാലും ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കപ്പെട്ടാൽ മികച്ച മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന നിർദേശമായാണ് ഇതിനെ വലിയൊരു വിഭാഗം വിലയിരുത്തുന്നത്.



പട്യാല കോടതിക്ക് മുന്നിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: Chandan Khanna / AFP

എന്താണ് എഐജെഎസ്?

അഖിലേന്ത്യാതലത്തിൽ മത്സരപ്പരീക്ഷ നടത്തി വിജയിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് എഐജെഎസ്. ഇതിൽ ആദ്യ നിയമനം ജില്ലാ ജഡ്‌ജിമാരായി വേണമെന്ന് ഭരണഘടനയിൽതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, നിയമനം, പരിശീലനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അന്തിമ രൂപരേഖ തയാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തയാറാക്കപ്പെട്ട രേഖ അനുസരിച്ചു പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടുന്നവർക്കു നാഷനൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം നൽകും, ശേഷം 2 വർഷത്തേക്ക് ജില്ലാ ജഡ്‌ജി തലത്തിലായിരിക്കും നിയമനം.

ജില്ലാ ജഡ്‌ജിമാരിൽ പരമാവധി 25% പേരെ നേരിട്ടു നിയമിക്കും. അഭിഭാഷകനായോ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസറായോ ഏഴുവർഷം പരിചയമുള്ളവരെ‌യും പരിഗണിക്കും. ഈ ഗണത്തിൽ വേണ്ടത്ര അപേക്ഷകരില്ലെങ്കിൽ പുതുതായി നിയമ ബിരുദം നേടിയവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പദ്ധതിയും തയാറാക്കിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ ബിരുദധാരികൾ ഏഴു വർഷം വരെ ജൂനിയർ ഡിവിഷൻ സിവിൽ ജഡ്‌ജിയായി പ്രവർത്തിച്ചശേഷമേ ജില്ലാ ജഡ്‌ജിയായി നിയമിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. മുപ്പതിനും നാൽപതിനുമിടയ്‌ക്കു പ്രായമുള്ളവരെയാണ് എഐജെഎസിലേക്കു പരിഗണിക്കുക–എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ശുപാർശകൾ.



ആരു നിയമിക്കും?



റിക്രൂട്‌മെന്റ് നടത്തുന്നതിന്, യുപിഎസ്‍സി മാതൃകയിൽ ദേശീയ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് കമ്മിഷനു (എൻജെഎസ്‍സി) രൂപംനൽകും. മുൻ ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (അധ്യക്ഷൻ), സുപ്രീം കോടതിയിൽനിന്നോ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസായോ വിരമിച്ച 2 ജഡ്‌ജിമാർ, ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്നു വിരമിച്ച ഒരു ജഡ്‌ജി, ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അധ്യക്ഷൻ, മുൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സെക്രട്ടറി, മെംബർ സെക്രട്ടറി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട എൻജെഎഎസ്‍സിയെ രാഷ്‌ട്രപതിയാണു നിയമിക്കുക. ഹൈക്കോടതികളിൽനിന്നു റൊട്ടേഷൻ അടിസ്‌ഥാനത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടാകും.

പരീക്ഷ എങ്ങനെ ?

ഭരണഘടനയിലെ 312 വകുപ്പുപ്രകാരം എഐജെഎസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടതു യുപിഎസ്‍സിയാണ്. എഴുത്തു പരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ, സിലബസ് തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച് എൻജെഎസ്‍സി സർക്കാരിന് ഉപദേശം നൽകും. മെഡിക്കൽ കോഴ്സിൽ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ‘നീറ്റ്’ പരീക്ഷയുടെ മാതൃകയിൽ പരീക്ഷ നടത്തി ജഡ്ജിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ റിക്രൂട്ടിങ് ഏജൻസി മുഖേന കേന്ദ്രീകൃത പരീക്ഷ നടത്തുക, യുപിഎസ്‌സിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവ നിർദേശങ്ങൾ നേരത്തേ സർക്കാർ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. അതതു ഹൈക്കോടതികളുമായി ചർച്ച നടത്തിവേണം ജില്ലാ ജഡ്‌ജിമാരെ നിയമിക്കേണ്ടതെന്നു ഭരണഘടനയുടെ 233(1) വകുപ്പിലുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജിയെ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ ആവശ്യകത പരിഹരിക്കാനാവുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഗുജറാത്ത് ദേശീയ നിയമ സർവകലാശാലയിൽ ബിരുദദാന ചടങ്ങിന് എത്തിയ മുൻ ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ്‌ കെ.ജി.ബാലകൃഷ്‌ണൻ, നരേന്ദ്ര മോദി, അമിത് ഷാ. 2010ലെ ചിത്രം. SAM PANTHAKY / AFP

കേഡറും ഉണ്ടാകും

ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്‌ഥർക്കുള്ള സീനിയോറിറ്റി തത്വങ്ങളാകും ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിനും ബാധകമാക്കുക. നാലോ അഞ്ചോ സംസ്‌ഥാനങ്ങൾ ചേർന്ന മേഖലയ്‌ക്കുള്ള ഓപ്‌ഷൻ നൽകാനാവും പരീക്ഷാർഥിയോട് ആവശ്യപ്പെടുക. കേരളവും തമിഴ്‌നാടും കർണാടകയും ആന്ധ്രയുമുൾപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണ മേഖലയുൾപ്പെടെ ആറു മേഖലകളാണ് മന്ത്രാലയം നേരത്തേ ആലോചിച്ചിരുന്നത്. എഐജെഎസിന്റെ അംഗബലം അഥവാ, സംസ്‌ഥാനങ്ങളിലെ കേഡർ ബലം അഞ്ചുവർഷത്തിലൊരിക്കൽ സംസ്‌ഥാന സർക്കാരുകളുമായും ഹൈക്കോടതികളുമായും എൻജെഎസ്‌സിയുമായും ചർച്ച നടത്തി രാഷ്‌ട്രപതി തീരുമാനിക്കും.

ഓരോ സംസ്‌ഥാനത്തെയും ജോലിഭാരം, കേസ് തീർപ്പാക്കൽ നിരക്ക്, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം, കേസ് തീർപ്പാക്കാനെടുക്കുന്ന ശരാശരി സമയം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ കേഡർ നിർണയത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടും. നിലവിൽ ജില്ലാ ജഡ്‌ജിമാരുടെ പ്രമോഷൻ, ജഡ്‌ജിമാർക്കെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഗവർണറോടാണു ഹൈക്കോടതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. എഐജെഎസ് നിലവിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം നടപടികൾക്കു രാഷ്‌ട്രപതിയോടു ശുപാർശ ചെയ്യണം.

ന്യൂഡൽഹി സാകേത് കോടതി വളപ്പിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: Money SHARMA / AFP

അപ്പോൾ നിലവിലുള്ളവർ..?

എഐജെഎസ് രൂപീകരണ സമയത്തു ജില്ലാ ജഡ്‌ജിതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി പരിഗണിക്കും. അതായത്, ജില്ലാ ജഡ്‌ജി, അസിസ്‌റ്റന്റ് ജില്ലാ ജഡ്‌ജി, ചെറിയ കേസുകളുടെ കോടതികളിലെ ചീഫ് ജഡ്‌ജി, ചീഫ് മെട്രോപൊലീറ്റൻ മജിസ്‌ട്രേട്ട്, സെഷൻസ് ജഡ്‌ജി, അഡീഷനൽ സെഷൻസ് ജഡ്‌ജി, അസിസ്‌റ്റന്റ് സെഷൻസ് ജഡ്‌ജി എന്നിവർ എഐജെഎസിൽ വരും. തസ്‌തികകൾ സംബന്ധിച്ചു വലുപ്പച്ചെറുപ്പ തർക്കമുണ്ടായാൽ എൻജെഎസ്‍സിയുടെ തീരുമാനം അന്തിമമാകും. തുടങ്ങി സർവീസ് എങ്ങനെ വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ നേരത്തേ യുപിഎ സർക്കാർ തന്നെ വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ തയാറാക്കിയിരുന്നു.

നിർദേശം പഴയത്

1958ൽ തന്നെ ലോ കമ്മിഷൻ മുന്നോട്ടുവച്ച നിർദേശമാണ് അഖിലേന്ത്യാ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ്. രണ്ടുവർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം നടന്ന സംസ്ഥാന നിയമമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പക്ഷേ, ഈ നിർദേശത്തിനു വേണ്ടത്ര പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ, പിന്നാലെ 1961, 1963, 1965 വർഷങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരുമായി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നടത്തിയ കോൺഫറൻസുകളിൽ നീക്കത്തിന് പിന്തുണ കിട്ടുകയും ചെയ്തു.

ബോംബെ ഹൈക്കോടതി

ആശയത്തിനു പൂർണ പിന്തുണ കിട്ടാതെ വരികയും ചില സംസ്ഥാനങ്ങളും ഹൈക്കോടതികളും എതിർപ്പുകളും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ആശയം ഫയലിലായി. 1978, 1986 വർഷങ്ങളിൽ ലോ കമ്മിഷനും ഈ നിർദേശം വച്ചു. ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് രൂപീകരിക്കണമെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ ജഡ്‌ജസ് അസോസിയേഷനും കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായുള്ള കേസിൽ 1991ലും 1993ലും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു. പ്രഥമ ദേശീയ ജുഡീഷ്യൽ ശമ്പള കമ്മിഷനും നിയമമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പാർലമെന്ററി സ്‌ഥിരം സമിതിയും ഇതേ ആവശ്യമുന്നയിച്ചു.

പിന്നെന്താണ് പ്രശ്നം?

സംസ്ഥാനങ്ങളും ഹൈക്കോടതികളും ഏകസ്വരത്തിൽ ഈ നിർദേശത്തോടു യോജിക്കാത്തതു തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം. നേരത്തേ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടിയപ്പോൾ 4 സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അനുകൂലിച്ചത്. 24 ഹൈക്കോടതികളിൽ അനുകൂല നിലപാട് അറിയിച്ചത് 2 എണ്ണം മാത്രവും. കേരളമടക്കം 11 സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രതികരണം അറിയിച്ചതേയില്ല. ഇക്കുറി കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിച്ചാൽ വരുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽതന്നെ ബില്ലവതരിപ്പിക്കപ്പെടും. അടുത്തവർഷം മാർച്ചിൽ തന്നെ ഇതു നടപ്പിലാക്കണമെന്ന ആലോചന നിയമമന്ത്രാലയത്തിനുണ്ട്.

മുംബൈയില്‍നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: AFP

നേട്ടം പലതുണ്ട്

സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ഹൈക്കോടതികളും ചേർന്നു തീരുമാനിക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിച്ചു കേന്ദ്രീകൃത നിയമനം എന്ന മട്ടിലാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരിട്ടു നടത്തുന്ന ഈ നിയമനം കൂടുതൽ ഗുണകരമാകും, നീതിന്യായ കസേരയിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവാണെന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം തുടങ്ങിയവ നേട്ടമായി സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, തീർപ്പാകാത്ത കേസുകളും ഒഴിവുകളും വർധിച്ച കീഴ്ക്കോടതികളുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാകുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

ആശങ്കയും ഏറെ

കീഴ്ക്കോടതികളിലേക്കുള്ള നിയമനാധികാരം എടുത്തുകള‍ഞ്ഞ് ഫെഡറിലിസത്തെതന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണ് നീക്കമെന്നായിരുന്നു ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പരാതി. ചില ഹൈക്കോടതികളും ഇതിനോട് യോജിച്ചു. ഭാഷയും പ്രശ്നമാകുമെന്ന വാദം ഉയർന്നു. കേന്ദ്രീകൃത നിയമന രീതി വന്നാൽ കീഴ്ക്കോടതികളിലെ ആശയവിനിമയത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു വിമർശനം.



