യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, വായിൽ പെട്രോളൊഴിക്കാൻ ശ്രമം; യുവാവ് പിടിയിൽ

കോട്ടയം ∙ യുവതിയെ മുൻ സുഹൃത്ത് ഓട്ടോയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദിച്ചു. തടയാൻ ശ്രമിച്ച യുവതിയുടെ വായിൽ പെട്രോൾ ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പുലർച്ചെയോടെ യുവാവ് പിടിയിലായി. മൂലവട്ടം സ്വദേശിനിയായ 19വയസ്സുകാരിക്കു നേരെയാണ് ആക്രമണം. യുവതിയുമായി മുൻപ് പ്രണയത്തിലായിരുന്ന പൂവന്തുരുത്ത് മാടമ്പുകാട് സ്വദേശിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഇന്നലെ 3.30ന് പൂവന്തുരുത്തുള്ള കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിലേക്കു പോയ യുവതിയെ സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഓട്ടോയിൽ കയറ്റിയശേഷം ഇയാൾ ഓടിച്ചുപോവുകയായിരുന്നു. നാട്ടകം ബൈപാസ് റോഡിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് വണ്ടി നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ ഇയാൾ യുവതിയെ മർദിച്ചു. ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായി തോന്നിയതോടെ ഇവിടെനിന്നും വീണ്ടും ഓട്ടോ ഓടിച്ചുപോയി.

മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയശേഷം വായിൽ ബലമായി പെട്രോൾ ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നുമാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. സുഹൃത്തുമായുള്ള പിടിവലിക്കിടെ വസ്ത്രം കീറി. പെട്രോൾ നിറച്ച കുപ്പി യുവതി തട്ടിക്കളയുകയായിരുന്നു. യുവതി ബഹളംവച്ചതോടെ ഓട്ടോയിൽ വീടിനു മുന്നിൽ എത്തിച്ചു ഇറക്കിവിട്ടു. ജോലിക്കായി പോയ വീട്ടുകാർ എത്തിയതോടെ യുവതി വിവരം ധരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് രാത്രി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു ചികിത്സ നൽകി.‌

സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ വനിതാ പൊലീസ് യുവതിയുടെ മൊഴിയെടുത്തു. ഈസ്റ്റ് പൊലീസും എത്തിയിരുന്നു. മർദിക്കുകയും വായിൽ പെട്രോൾ ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതായി യുവതി മൊഴി നൽകിയെന്ന് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ റിജോ പി.ജോസഫ് അറിയിച്ചു. പുലർച്ചെയോടെ പിടിയിലായ യുവാവിനെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് വൈദ്യപരിശോധന നടത്തി.

English Summary: Young Lady abducted, beaten, attempted to pour petrol in mouth; One Held