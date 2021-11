അസംഗഡിന്റെ പേര് ‘ആര്യംഗഡ്’ എന്നാക്കണം: യോഗി ആദിത്യനാഥ്

അസംഗഡ്∙ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി മുതിർന്ന നേതാവ് മുലായം സിങ് യാദവിനെയും മകൻ അഖിലേഷ് യാദവിനെയും കടന്നാക്രമിച്ച ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്, അസംഗഡ് മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര് ‘ആര്യംഗഡ്’ എന്നാക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കൊപ്പം അസംഗഡിൽ പൊതുറാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണു നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചത്.



‘അസംഗഡ് രണ്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ നൽകുകയോ ലോക്‌സഭയിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്‌തിരിക്കാം. പക്ഷേ അവർ കാരണം, അസംഗഡിന്റെ വ്യക്തിത്വം താഴ്ന്നു. 2014ന് മുൻപ്, അസംഗഡിൽനിന്നുള്ള ഒരാൾക്കു രാജ്യത്തെവിടെയും ഒരു ഹോട്ടൽ മുറി ലഭിക്കുന്നതിനു തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു അസംഗഡിന്റെ ‘സവിശേഷത’. അസംഗഡിന്റെ പേര് ആര്യംഗഡ് എന്നാക്കി മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുതിയ സർവകലാശാല, അസംഗഡ് എന്നതിനു പകരം ആര്യംഗഡ് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും യോഗി അറിയിച്ചു. സർവകലാശാലയ്ക്ക് അമിത് ഷാ തറക്കല്ലിട്ടു. എനിക്ക് അസംഗഡിലെ ജനങ്ങളോടു ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ലോക്‌സഭയിലെ എംപി എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അറിയാൻ വന്നോയെന്നാണ്. ജനക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ‘ഇല്ല’ എന്ന മറുപടി വന്നതിനു പിന്നാലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ‘തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുന്നു, അവർ വന്ന് നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കും’.

2017-ൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷം സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതു വൻ വിമർശനത്തിനും വഴി വച്ചിരുന്നു.

