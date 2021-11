പിണറായി തുടരുമോ, സുധാകരൻ മാറുമോ? കടുപ്പിച്ച് സിപിഎം; ചോദ്യച്ചിഹ്നമായി ‘75’

‘എനിക്കു മൂന്നു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആറു വയസുകാരനെന്ന നിലയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ ചേർത്തു. യഥാർഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ 72 വയസേയുള്ളൂ, 75 ഇല്ല’–കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ പരസ്യശാസന ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനു ശേഷമുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതിയംഗവും മുൻമന്ത്രിയുമായ ജി.സുധാകരന്റെ വാക്കുകൾ. സിപിഎം നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് 75 വയസിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൽപിക്കുന്നതെന്നതു സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യം.

ഈ സമ്മേളനം മുതൽ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റികളിൽ 75 വയസ് എന്ന പ്രായപരിധി കർശനമാക്കാൻ സിപിഎം തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സുധാകരൻ മാത്രമല്ല. 75 വയസ് എന്നതു ചോദ്യച്ചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നവരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോലുമുണ്ട്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിലും പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമെന്ന നിലയിലും പിണറായി ഈ സമ്മേളനത്തിനുശേഷവും സംസ്ഥാന സമിതിയിലുണ്ടാകുമെന്നുറപ്പാണ്. 75 കർശനമാക്കുമ്പോഴും അനിവാര്യർക്ക് ഇളവു നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അതേസമയം, അനിവാര്യരല്ലാത്ത എഴുപത്തഞ്ചുകാരെല്ലാം ക്ഷണിതാക്കളായി മാറും. എല്ലാവരും ക്ഷണിതാക്കളാകണമെന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ കമ്മിറ്റിയിൽനിന്നു മാറിനിൽക്കേണ്ടിവരും.



സിപിഎമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിലവിൽ 88 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായി വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദൻ, പാലോളി മുഹമ്മദുകുട്ടി, പി.കെ.ഗുരുദാസൻ, എം.എം.ലോറൻസ് ഉൾപ്പെടെ എട്ടുപേരുമുണ്ട്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെ 88 പേരിൽ പിണറായി വിജയൻ (76), പി.കരുണാകരൻ (76), വൈക്കം വിശ്വൻ (82), ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ (84), എം.എം.മണി (77), കെ.പി.സഹദേവൻ (81), പി.പി.വാസുദേവൻ (77), കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണൻനായർ (83), സി.പി.നാരായണൻ (83), ജി.സുധാകരൻ (75) എന്നിവരാണ് 75 വയസിലെത്തുകയോ, പിന്നിടുകയോ ചെയ്തവർ.



എം.എം.ലോറൻസ്

ഇവരിൽ പിണറായിയും കരുണാകരനും വൈക്കം വിശ്വനും കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളുമാണ്. ആനത്തലവട്ടവും എം.എം.മണിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ. പാർട്ടിയുടെ പരിണിത പ്രജ്ഞരായ ഈ നേതാക്കളിൽ ആരൊക്കെ ഈ സമ്മേളനത്തിനു ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ പരമോന്നത കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടാകുമെന്ന ചർച്ച പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ സജീവമാണ്.



‘സീനിയർ’ ആനത്തലവട്ടം, ‘ജൂനിയർ’ സുധാകരൻ



സിഐടിയു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദനാണു മുതിർന്ന സംസ്ഥാന സമിതിയംഗങ്ങളിൽ ‘സീനിയർ’. 84–ാം വയസിലും ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി മൂർച്ചയേറിയ വാദങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആനത്തലവട്ടത്തിന്റെ ഓർമ ഇപ്പോഴും ഷാർപ്പാണ്. എങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം അതേപടി അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് എക്കാലവും ആനത്തലവട്ടത്തിന്റെ രീതി. പ്രായപരിധി കർശനമാക്കുന്നതിനാൽ മാറി നിൽക്കേണ്ടിവന്നാലും സിഐടിയു പ്രസിഡന്റ് എന്നതു കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ആനത്തലവട്ടത്തെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവാക്കിയേക്കും.



ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ സംസാരിക്കുന്നു. ചിത്രം: ഫെയ്‌സ്ബുക്

ട്രേഡ് യൂണിയനിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ പാർട്ടിയിലെത്തിയ ആനത്തലവട്ടം മൂന്നുതവണ നിയമസഭാംഗമായിട്ടുണ്ട്. ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തൽനിന്ന് 1987ലും 1996ലും 2006ലുമായിരുന്നു വിജയങ്ങൾ. പാർട്ടി പിളർപ്പിന്റെ കാലത്തു സിപിഐക്കാരുടെ മർദനവും അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തു പൊലീസ് മർദനവും ഏറ്റുവാങ്ങി തഴക്കം വന്നതാണു വൈക്കം വിശ്വന്റെ ശരീരവും രാഷ്ട്രീയവും. ആദ്യ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന 1957ലാണു വൈക്കം വിശ്വൻ പാർട്ടി (അന്നു സിപിഐ) അംഗമാകുന്നത്.



എസ്എഫ്ഐയുടെ ആദ്യരൂപമായ കെഎസ്എഫിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയുമായി. 20 വർഷം കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. 1980ൽ ഏറ്റുമാനൂരിൽനിന്നു നിയമസഭയിലെത്തി. 1978ലാണു സിപിഎമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെത്തിയത്. 2005ൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറേറിയറ്റിലും 2009ൽ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയിലുമെത്തി. പതിനാറാം ലോക്സഭയിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ കക്ഷിനേതാവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ 76 വയസിലെത്തിയ പി.കരുണാകരൻ. 2004ലും 2009ലും കാസർകോട്ടുനിന്നു ലോക്സഭയിലെത്തി. എകെജിയുടെയും സുശീല ഗോപാലന്റെയും മകളായ ലൈലയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിലും പാർട്ടിക്കാർക്കു കരുണാകരൻ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ആനത്തലവട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായത്തിൽ തൊട്ടുതാഴെ കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണൻനായരാണ്. പ്രായം തളർത്താതെ സഹകരണ മേഖലയിൽ സജീവമായ കൃഷ്ണൻനായർ സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ ചെയർമാനാണ്. അഞ്ചുതവണ എംഎൽഎയായിരുന്നു.

എം.എം.മണി.

കോലിയക്കോടിന്റെ സമപ്രായക്കാരനാണു സി.പി.നാരായണൻ. സൈദ്ധാന്തിക മേഖലയിൽ സിപിഎമ്മിനു ധാരാളം സംഭാവനകൾ നൽകിയ സി.പി.നാരായണൻ 2012 മുതൽ ഒരു ടേം രാജ്യസഭാംഗവുമായി. എട്ടു തവണ സിപിഎം ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എം.എം.മണി എന്ന പാർട്ടിക്കാരുടെ മണിയാശാൻ. അനിവാര്യൻ എന്ന ഗണത്തിൽപെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സമ്മേളനത്തോടെ മണിയാശാനും സംസ്ഥാന സമിതിയിൽനിന്നു മാറി നിൽക്കേണ്ടിവരും. 1996ൽ ഉടുമ്പൻചോലയിൽനിന്നു മത്സരിച്ചു തോറ്റ എം.എം.മണി 2016ൽ ജയിച്ചപ്പോൾ മന്ത്രിയായി. ഇത്തവണയും മിന്നു ജയം. തൊഴിലാളികൾക്കിടയി‍ൽ പ്രവർത്തിച്ചുവന്ന മണിയാശാന്റെ പ്രവർത്തനപരിചയം ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ടെന്നു കണ്ടാൽ അനിവാര്യരുടെ പട്ടികയിൽപെട്ടേക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ഷണിതാവെങ്കിലുമാകും. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു ഹാൻവീവിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന കെ.പി.സഹദേവൻ, ദീർഘകാലം മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി.പി.വാസുദേവൻ എന്നിവരും മുതിർന്നവരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്.

വയസ്സ് ‘കുറച്ച്’ സുധാകരൻ



രേഖകളിൽ മാത്രമാണു തനിക്ക് 75 വയസെന്ന ജി.സുധാകരന്റെ വാദം പാർട്ടി പരിഗണിക്കുമോ എന്നു വ്യക്തമല്ല. പ്രായപരിധി നോക്കാതെയും സുധാകരനെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി നിലനിർത്തണമെന്ന അഭിപ്രായം പാർട്ടിയിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗത്തിനുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ പിണറായി വിജയന്റെ ടേം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അടുത്ത പാർട്ടി സമ്മേളനവുമെത്തുക. മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ഇളവ് അപ്പോഴും ലഭിച്ചേക്കും.



ജി.സുധാകരൻ. ഫയൽ ചിത്രം

കണ്ണൂരിൽനിന്നുള്ള വനിതാ അംഗം പി.കെ.ശ്രീമതി അടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ 75 കഴിഞ്ഞവരുടെ പട്ടികയിൽപെടും. കണ്ണൂരിലെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ നേതാവായ ഇ.പി.ജയരാജൻ അടുത്ത സമ്മേളനകാലത്ത് 75 വയസിൽ തൊടും. എം.സി.ജോസഫൈനും ഈ ഗണത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഈ സമ്മേളനത്തിലോ, ഒരുപക്ഷേ അതിനു മുൻപോ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കു തിരിച്ചുവരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് 67 വയസ്സായതേയുള്ളൂ.



സിപിഎമ്മിന്റെ വഴിയേ സിപിഐയും

ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര സമിതികളിൽ 40% പ്രാതിനിധ്യമെങ്കിലും യുവാക്കൾക്കു നൽകണമെന്നു സിപിഐ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രായം ചെന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെന്ന വിശേഷണം സിപിഐയ്ക്കു കാലങ്ങളായുണ്ട്. കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കു മാറ്റമുണ്ടാക്കാനാകില്ലെന്നു പാർട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 75 വയസ് എന്ന പ്രായപരിധി കഴിയുന്നിടത്തോളം കർശനമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന് 71 വയസാണ്. പ്രായപരിധി കാനത്തിനു തടസമല്ല. എന്നാൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാനത്തെ അലട്ടുന്നുണ്ട്.

കാനം രാജേന്ദ്രൻ. ഫയൽ ചിത്രം

നിലവിലെ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്നയാൾ 80 വയസുള്ള കെ.ഇ.ഇസ്മായിലാണ്. 1996–2001ൽ റവന്യൂ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഇസ്മായിൽ രാജ്യസഭാംഗവുമായിരുന്നു. പട്ടാമ്പിയെ മൂന്നുവട്ടം നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. മുൻ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി സി.ദിവാകരൻ 79 വയസിലെത്തി. മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രന് 75 വയസായി. എന്നാൽ ദേശീയ കൺട്രോൾ കമ്മിഷൻ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിലും പാർട്ടിയുടെ ജനകീയ പ്രതിച്ഛായയുള്ള ഊർജസ്വലനായ നേതാവ് എന്ന നിലയിലും പന്ന്യന് ഇളവു നൽകിയേക്കും.



