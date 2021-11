‘ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത് ഓഗസ്റ്റ് 22 ന് കമ്മിഷന്‍ ചെയ്യും; രണ്ടാം ഘട്ടം പുരോഗമിക്കുന്നു’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച ആദ്യ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത് ഓഗസ്റ്റ് 22 ന് കമ്മിഷന്‍ ചെയ്യുമെന്നു നിയുക്ത നാവികസേന മേധാവി വൈസ് അഡ്മിറല്‍ ആര്‍.ഹരികുമാര്‍. ആത്മനിർഭർ ഭാരതിന്റെ തിളക്കമാർന്ന നേട്ടമായാണു കപ്പലിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഐഎന്‍എസ് വിക്രാന്തിന്റെ കടലിലെ രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളത്തില്‍ നിന്നു കൂടുതല്‍ യുവാക്കള്‍ നാവികസേനയിലേക്കു കടന്നുവരണമെന്നും നിയുക്ത നാവികസേനാ മേധാവി പറഞ്ഞു. പഠനത്തിനും പുത്തന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ പ്രയോഗത്തിനും സേനയില്‍ അവസരമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ മാസം 30 നു വിരമിക്കുന്ന നിലവിലെ മേധാവി അഡ്മിറൽ കരംബീർ സിങ്ങിന്റെ പിൻഗാമിയായാണ് ആർ.ഹരികുമാറിന്റെ നിയമനം. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ്.

English Summary: INS Vikrant: Going extremely well: Interview with Vice Admiral R. Hari Kumar