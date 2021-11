മണിപ്പുർ ഭീകരാക്രമണം: ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് പിഎൽഎയും എംഎൻപിഎഫും

ന്യൂഡൽഹി∙ മണിപ്പുരിലെ ചുരാചന്ദ്പുർ ജില്ലയിൽ സൈനികരുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിനു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയും മണിപ്പുർ നാഗ പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ടും (എംഎൻപിഎഫ്). സ്വന്തം ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് ഇരു സംഘടനകളും ഇറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നത്.

ഭൂമിയുടെയും ജനങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭമാണിതെന്നും സംഘടനകൾ അവകാശപ്പെട്ടു.അവകാശങ്ങൾ തിരികെ ലഭിക്കുംവരെ ഞങ്ങൾ നിശബ്ദരായിരിക്കില്ലെന്നും സംഘടനകൾ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. മണിപ്പുരിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കി ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് വേർപെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1978ലാണ് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി രൂപീകരിച്ചത്.

ആക്രമണത്തിൽ 46 അസം റൈഫിൾസിന്റെ ഓഫിസർ കേണൽ വിപ്ലവ് ത്രിപാഠിയും നാലു സൈനികരും വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു. കേണലിന്റെ ഭാര്യയും നാലു വയസ്സുള്ള മകനും കൊല്ലപ്പെട്ടു. മ്യാൻമറുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ചുരാചന്ദ്പുരിൽ സൈനിക ക്യാംപ് സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങുന്ന സംഘത്തെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണു ഭീകരർ ആക്രമിച്ചത്.

