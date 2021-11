റിപ്പബ്ലിക് ദിന ട്രാക്ടർ റാലി: കർഷകർക്ക് 2 ലക്ഷം വീതം പ്രഖ്യാപിച്ച് പഞ്ചാബ് സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ കർഷകർ നടത്തിയ ട്രാക്ടർ റാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ 83 കർഷകർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പഞ്ചാബ് സർക്കാർ. മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത് സിങ് ഛന്നിയാണ് ട്വീറ്റിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പഞ്ചാബിൽ അടുത്ത വർഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കെയാണു നീക്കം.



കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കർഷകർ നടത്തിയ ട്രാക്ടർ റാലി പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ ഭേദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അക്രമാസക്തമായിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാരും പൊലീസുകാരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയും നിരവധി പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

