സൈനികരുടെ ത്യാഗം ഒരിക്കലും മറക്കാനാകില്ല: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ മണിപ്പുരിലെ ചുരാചന്ദ്പുർ ജില്ലയിൽ അസം റൈഫിൾസിന്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തിനു നേരെ ഭീകരർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അപലപിച്ചു. സൈനികരുടെ ത്യാഗം ഒരിക്കലും മറക്കാനാകില്ലെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ‘മണിപ്പുരിൽ അസം റൈഫിൾസിന്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികർക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. അവരുടെ ത്യാഗം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. എന്റെ മനസ്സ് ദുഃഖിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ്’– പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



അതേസമയം, ആക്രമണത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു. ‘മണിപ്പുരിൽ സൈനിക വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണം, രാഷ്ട്രത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ മോദി സർക്കാരിന് കഴിയില്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചവർക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ത്യാഗം രാജ്യം ഓർമിക്കും’– രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

രാജ്യം മുഴുവൻ നീതിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടും ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചു. സൈനികരുടെ ത്യാഗത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആക്രമണം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും ദുഃഖകരവുമാണെന്നു മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു. ഉത്തരവാദികളായവരെ ഉടൻ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രദേശത്തു തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നീതി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മണിപ്പുർ മുഖ്യമന്ത്രി ബിരേൻ സിങ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സേനയും അർധസൈനിക വിഭാഗവും ഭീകരരെ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

