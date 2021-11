കോയമ്പത്തൂരിൽ അധ്യാപകൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത വിദ്യാർഥിനി ജീവനൊടുക്കി

കോയമ്പത്തൂർ∙ സ്പെഷൽ ക്ലാസിനെന്ന പേരിൽ അധ്യാപകൻ വിളിച്ചു വരുത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കി. കോയമ്പത്തൂരിലാണ് സംഭവം. പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിയാണ് തൂങ്ങിമരിച്ചത്. ആരോപണ വിധേയനായ അധ്യാപകൻ മിഥുൻ ചക്രവർത്തി ഒളിവിലാണെന്നും ഇയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇയാൾക്കെതിരെ പോക്സോ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥികളുടെ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനായിരുന്നു മിഥുൻ.

അധ്യാപകൻ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച വിവരം പെൺകുട്ടി സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിൽ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ഇയാളെ പിരിച്ച് വിടുകയും പ്രിൻസിപ്പലിനെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആർഎസ് പുരത്തെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്കൂളിൽ പെൺകുട്ടി അഡ്മിഷൻ എടുത്തെങ്കിലും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ക്ലാസിൽ പോയിരുന്നില്ല.

വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് പെൺകുട്ടി ജീവനൊടുക്കിയത്. സുഹൃത്തിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അപ്പോൾ എടുത്തിരുന്നില്ല. രാത്രി 7 മണിയോടെ തിരിച്ച് വിളിച്ചിട്ടും ഉത്തരമില്ലാതെ ആയതോടെയാണ് കൂട്ടുകാരൻ അന്വേഷിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയത്. വീട് അകത്ത് നിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. പൊലീസെത്തി കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

(ശ്രദ്ധിക്കുക:ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

English Summary: student who was raped by the teacher committed suicide.