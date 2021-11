കരുതലുള്ള മനുഷ്യർ, കര കയറി കുരുന്നുകൾ; 'പോറ്റിവളർത്തൽ' സമ്മാനിച്ച പുതുജീവിതം

കൊല്ലം ശിശുക്ഷേമ സമിതി ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിനു മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ആദ്യമൊന്നു ഞെട്ടി. ഒരു ചെറുപൂരത്തിന്റെ ആളുണ്ട് അവിടെ. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസമാണ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ സിറ്റിങ് നടക്കുന്നത്. തിരക്കിട്ടെത്തിയ ഒരു യുവതിയുടെ കയ്യിൽത്തൂങ്ങി മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഒരാൺകുട്ടി. ‘എന്താ കാര്യം?‘ എന്ന് യുവതിയോട് അന്വേഷിച്ച സമിതി അധ്യക്ഷൻ അഡ്വ.കെ.പി.സജിനാഥിനോട് ‘ഇവനെ ഇവിടെ ആക്കാൻ വന്നതാണ്’ എന്നായിരുന്നു മറുപടി. അതിനു ചില നടപടികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ യുവതി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.

യുവതിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവിലെ കുട്ടിയാണത്. ഏഴു വയസ്സാണു പ്രായം. രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവിൽ മൂന്നു വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. ആദ്യ കുട്ടിയെ ഭർത്താവ് തല്ലുന്നു എന്നാണു പരാതി. ഭർത്താവിനെയും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെയും അകത്തേക്കു വിളിച്ചു കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. ഇളയകുട്ടിയെ മാത്രമേ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന് അയാൾ തീർത്തു പറഞ്ഞതോടെ ഏഴു വയസ്സുകാരന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാമെന്നു ശിശുക്ഷേമ സമിതി അധികൃതർ സമ്മതിച്ചു. ഇളയകുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം നന്നായി നടത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ മറുപടി. ഒടുവിൽ രണ്ടു കുട്ടികളുടെയും സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് സമിതി ഭാരവാഹികൾ തീരുമാനം അറിയിച്ചപ്പോൾ ‘ലോട്ടറിയടിച്ച’ ഭാവമായിരുന്നു ആ അച്ഛന്റെ മുഖത്ത്. അച്ഛനും അമ്മയും തങ്ങളെ ശിശുക്ഷേമസമിതിക്കു കൈമാറുന്നത് അറിയാതെ പുറത്തെ മരച്ചുവട്ടിൽ കൈകോർത്ത്പിടിച്ച് ഓടിക്കളിക്കുകയായിരുന്നു ആ കുരുന്നുകൾ.

രക്തബന്ധം മാത്രമല്ല കുടുംബം എന്നു തിരിച്ചറിവിന്റെ കാഴ്ചകൾ ഒരുപാടു കണ്ടു പിന്നീട്. ഫോസ്റ്റർ കെയറിങ്ങിൽ (പോറ്റി വളർത്തൽ) കൊല്ലം ജില്ലയെ സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യത്തും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചതു കരുതലുള്ള ഒരുകൂട്ടം മനുഷ്യരാണ്. കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനാഥരാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന കാരണമെന്ന് അഡ്വ.സജിനാഥ് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ മാത്രം സുഖവും സൗകര്യവും മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രധാന പരിഗണനയാകുമ്പോൾ മക്കൾ അവർക്ക് ബാധ്യതയാവും. ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ പോറ്റിവളർത്തൽ പദ്ധതിയിലൂടെ നൂറുകണക്കിനു അനാഥക്കുട്ടികൾക്ക് പുതുജീവിതം ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷക്കഥകൾ ഏറെ പറയാനുണ്ട് സജിനാഥിന്. സ്വന്തം മക്കളേക്കാൾ സ്വാതന്ത്യത്തോടെയാണ് ഈ വളർത്തുമക്കൾ തന്നോട് ഇടപെടുന്നതെന്ന് സജിനാഥ് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു. അഭിഭാഷക ജോലിയിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിലെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിതാവിന്റെ സംതൃപ്തി അനുഭവിച്ചറിയുകയാണ് സജിനാഥ്.

അഡ്വ.കെ.പി.സജിനാഥ്.

എന്താവശ്യവും മക്കളുടെ അവകാശത്തോടെ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ട്. അവരോടൊപ്പം ഷോപ്പിങ് നടത്തി ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ കഴിവിനൊത്ത് വാങ്ങി നൽകാറുമുണ്ട് സജിനാഥ്. ‘ഇത് കുറച്ചു ചെരുപ്പുകളാണ്. ഒരാഴ്ചയായി കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്, പുതിയ ചെരുപ്പ് വേണമെന്ന്.’ വലിയ സഞ്ചി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് സജിനാഥ് ചിരിക്കുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് കരുതി വച്ച ഒരു പിതാവിന്റെ സംതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു മുഖത്ത്.

ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിൽഡ്രൻസ് കെയർ ഹോമായി കൊല്ലത്തെ കേന്ദ്രം വളർന്നതിനു പിന്നിൽ സജിനാഥിനെപ്പോലെ നിസ്വാർഥമതികളായ ഒരു വലിയ സംഘമുണ്ട്. അവരുടെ കരുതലും പരിചരണവുമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കരുത്തും. അകത്ത് സിറ്റിങ് തുടരുകയാണ്. സമിതി അംഗങ്ങളായ സോനു എസ് നായരും ബീന കുമാരിയും മുരളീധരൻ പിള്ളയും ശ്രദ്ധയോടെയും ക്ഷമയോടെയും പരാതിക്കാരെ കേൾക്കുന്നു.

പിരിയാനാകാതെ...

ഭർത്താവിന്റെ നിരന്തര പീഡനത്തിനൊടുവിലാണ് തന്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടി യുവതി ശിശുക്ഷേമസമിതിയിൽ രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് അഭയം തേടിയെത്തിയത്. ഇരുവരെയും നഗരാതിർത്തിയിലുള്ള സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലേക്കു തൽക്കാലം മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. കുട്ടികളെ പരിചരിക്കാനുള്ള അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്ഥാപനമായതിനാൽ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നടപടി തേടിയാണ് അമ്മ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുട്ടിയെ തൽക്കാലം ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ സംരക്ഷണയിൽ നിർത്തി അമ്മ മടങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടു നിന്നവരുടെയും കണ്ണുനിറഞ്ഞൊഴുകി.

‘അമ്മ കരയേണ്ട’

അഞ്ചു കുട്ടികളുള്ള ഒരു ദമ്പതിമാരുടെ കഥ സജിനാഥ് ഓർക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക ബാധ്യത മൂലം ഇവരുടെ മൂന്നു മക്കളുടെ സംരക്ഷണം ശിശുക്ഷേമസമിതി ഏറ്റെടുത്തു. ഇവരെ പോറ്റിവളർത്തൽ പദ്ധതിയിലൂടെ മൂന്നു കുടുംബങ്ങളുടെ സംരക്ഷണയിൽ അയച്ചു. മക്കളെ കാണണമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മൂന്നു പേരെയും ഓഫിസിൽ എത്തിച്ചു. ഇവരുമായി സംസാരിച്ചു നിന്നിടത്തു നിന്ന് അമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ഓഫിസിലേക്ക് ഓടിവന്നു. നാലു വയസ്സുള്ള ഇളയകുട്ടിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായില്ലെന്നതായിരുന്നു സങ്കടത്തിനു കാരണം. ഏഴു വയസ്സുള്ള മൂത്ത കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണമാണ് തന്നെ കരയിപ്പിച്ചതെന്ന് സജിനാഥ്. ‘അമ്മ കരയേണ്ട. അവൻ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് കുറേനാളായില്ലെ, അവനോട് ഇത് അമ്മയാണെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം’.

ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിലെ കുട്ടി വരച്ച ഗാന്ധിചിത്രം.

അമ്മയായി കുഞ്ഞമ്മ

മാതാപിതാക്കൾ അപകടത്തിൽ മരിച്ചതോടെയാണ് ആ പെൺകുട്ടി അനാഥയായത്. അവളെക്കാൾ എട്ടു വയസ്സു മാത്രം മുതിർന്ന കുഞ്ഞമ്മ അവളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറായപ്പോൾ കുട്ടിയെ അവർക്കു കൈമാറി. കുഞ്ഞമ്മയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മക്കളായതോടെ സംരക്ഷണത്തിനു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു. ഒടുവിൽ ശിശുക്ഷേമ സമിതി സ്പോൺസറെ കണ്ടെത്തി നൽകിയതോടെ ഇന്ന് ആ കുട്ടി കുഞ്ഞമ്മയുടെ സംരക്ഷണയിൽ തന്നെ സുഖമായി കഴിയുന്നു.

സംരക്ഷിക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ

മാതാപിതാക്കളുടെ മരണം മൂലം അനാഥരാകുന്ന കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രഥമപരിഗണന അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കാണ്. അവർ സംരക്ഷണത്തിനു തയാറായാൽ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ശിശുക്ഷേമസമിതിക്കു കഴിയും. അവരുടെ പഠനത്തിനും മറ്റ് ചെലവുകൾക്കുമായി സ്പോൺസർമാരുമുണ്ട്. ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവരെ സമിതി സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കുട്ടികളെ പോറ്റിവളർത്തൽ പദ്ധതിയിലൂടെയും ദത്തുനൽകിയും സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതിനു നിരവധിപ്പേർ തയാറാകുന്നുണ്ടെന്നും സമിതി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം ദത്തെടുക്കാനും പോറ്റിവളർത്താനും ആളില്ലാതെ ശിശുക്ഷേമസമിതിയിൽ തുടരുന്ന ചിലരുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ 18 വയസ്സുവരെ മാത്രമെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്കു സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. 18 വയസ്സെത്തുമ്പോൾ ഇവരുടെ സംരക്ഷണം പലപ്പോഴും പ്രശ്നമാകാറുണ്ട്. അത്തരക്കാർക്കായി ആഫ്റ്റർ കെയർ ഹോമുകൾ ആശ്യത്തിനില്ലെന്നതാണു പ്രശ്നം.

ഏഴു കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന ശ്രീകുമാർ

ശക്തികുളങ്ങരയിൽ മദർഹുഡ് ചാരിറ്റബിൾ മിഷൻ നടത്തുന്ന ഡി.ശ്രീകുമാറിനെപ്പോലുള്ള ചിലരാണ് ശിശുക്ഷേമസമിതിയെ സഹായിക്കുന്നത്. നീണ്ടകര കോസ്റ്റൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എഎസ്ഐയാണ് ഡി.ശ്രീകുമാർ. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്ന കേസുകളിൽ 90 ശതമാനത്തിനും കാരണം മദ്യപാനമാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നു കരുതിയാണു സബർമതി ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത്.

ശക്തികുളങ്ങര മദർഹുഡ് ചാരിറ്റബിൾ മിഷൻ കേന്ദ്രത്തിൽ ഡി.ശ്രീകുമാറിനൊപ്പം കുട്ടികൾ.

ശ്രീകുമാറിന്റെയും ഭാര്യ സുജയുടെയും ഇളയമകൻ ബാലാജിക്ക് 3 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അവന് ഓട്ടിസമുണ്ടെന്നു തിരിച്ചറിയുന്നത്. പിന്നീടു ബെംഗളൂരു മുതൽ ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി കയറിയിറങ്ങി. അതോടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു, ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച പരിചരണം നൽകുന്ന ഓട്ടിസം സെന്റർ ആരംഭിക്കണമെന്ന്. ബാങ്ക് വായ്പയെടുത്ത് സ്വന്തം വസ്തുവിൽ രണ്ട് ബഹുനില മന്ദിരങ്ങൾ നിർമിച്ചു. ഓട്ടിസം സെന്ററിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളുമായി മുന്നേറുമ്പോഴാണ് കോവിഡ് മഹാമാരി പടർന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് സർക്കാർ സംരക്ഷണയിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിരവധിയാളുകൾ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം ശ്രീകുമാറും അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂട്ടിയതോടെ ഇവർ വീണ്ടും തെരുവിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയായി. അപ്പോഴാണ് ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു യുവാവ് ഇത്തരമൊരു കേന്ദ്രത്തിലാണെന്ന് അറിയുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ അവനെ ശക്തികുളങ്ങരയിലെ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചു. പോറ്റിവളർത്തൽ പദ്ധതിയിലേക്ക് ശ്രീകുമാർ എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇന്ന് ഏഴു കുട്ടികളെ ശ്രീകുമാർ തന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ വളർത്തുന്നു. ഇവരുടെ പഠനവും ഭക്ഷണവുമെല്ലാം ഒരു അച്ഛന്റെ ചുമതലാബോധത്തോടെ നിർവഹിക്കുന്നു.

മൈതാനത്തേക്ക് മണികണ്ഠൻ

പൊലിഞ്ഞുപോയ ഫുട്ബോൾ മോഹങ്ങൾ മണികണ്ഠന്റെ മനസ്സിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ശ്രീകുമാറിന്റെ തണലിൽ. കൊല്ലം ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിലെ അന്തേവാസിയായിരുന്ന ആർ. മണികണ്ഠനെ സ്പെയിനിലെ റയൽ മഡ്രിഡിൽ ഫുട്ബോൾ പരിശീലനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പറ്റിച്ച സംഭവം വാർത്തയായിരുന്നു. സ്വകാര്യ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിക്കെതിരെ മണികണ്ഠൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. 15 വയസ്സു മുതൽ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന റയൽ മഡ്രിഡ് എന്ന മോഹം തട്ടിപ്പായിരുന്നു എന്ന് മണികണ്ഠൻ അറിഞ്ഞതു വളരെ വൈകിയാണ്. അതോടെ ഫുട്ബോളിനോടു തന്നെ വെറുപ്പായി. മനസ്സു മടുത്തിരുന്ന മണികണ്ഠനെ വീണ്ടും ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തേക്ക് നയിച്ചത് ശ്രീകുമാറാണ്. ഇപ്പോൾ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ മണികണ്ഠൻ കൃത്യമായി പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ട്. കപട വാഗ്‌ദാനങ്ങളിൽ കാലിടറാതെ നയിക്കാൻ ശ്രീകുമാർ സാറുണ്ടെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഇന്ന് അവനുണ്ട്. സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഹോസ്റ്റൽ പ്രവേശനം നേടുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ശങ്കരനെ ചിത്രകാരനാക്കണം

മദർഹുഡ് ചാരിറ്റബിൾ മിഷനിലെ കലാകാരനാണ് ശങ്കരൻ. ശങ്കരന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രധാന അലങ്കാരം. ചെറുപ്പം മുതൽക്കെ നന്നായി ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ശങ്കരനെ ചിത്രകാരനാക്കുകയാണ് ശ്രീകുമാറിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിനായി ബിഎഫ്എ കോഴ്സിന് അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ശങ്കരനും ‘അച്ഛനും’.

സോഷ്യോളജി ബിരുദധാരി

നന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഛത്തീസ്ഗഢിൽ നിന്ന് അർധ സഹോദരനൊപ്പം ജോലി തേടി എത്തിയതാണ് പ്രദീപ്. കൊല്ലം ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിലായിരുന്നു ബാല്യം. പ്ലസ് ടു വരെ അവിടെ പഠിച്ചു. തുടർന്നാണ് ശ്രീകുമാറിന്റെ അടുത്തെത്തിയത്. സോഷ്യോളജി ബിരുദധാരിയാണ് ഇന്നു പ്രദീപ്. പിജി പഠനത്തിന്റെ ഇടവേളയിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ മൊബൈൽ ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ട്.

സേവനപാതയിൽ മനോഹരൻ

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പോറ്റിവളർത്തൽ പദ്ധതിക്കു മികച്ച മാതൃകയാണ് പുത്തൻകുളം മീനമ്പലത്തെ കെ.മനോഹരന്റെ ‘പുലരി’ എന്ന വീട്. 37 കുട്ടികളെയാണ് ഈ വീട്ടിൽ മനോഹരന്റെ ‘പിതൃവാത്സല്യം’ അറിഞ്ഞു വളർന്നത്. നേവിയിലും കൊല്ലം ചവറയിലെ ഐആർഇയിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന മനോഹരന് കുരുന്നുകളോടുള്ള കരുതൽ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ശീലമാണ്. ആദ്യമൊക്കെ പഠനത്തിൽ മികവുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കുക മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീടങ്ങോട്ട് കാര്യമായ ഇടപെടൽ തുടങ്ങി. ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായി മാറിയ മനോഹരനോട് കുട്ടികൾക്ക് എന്തും ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മനോഹരൻ ആ കുഞ്ഞ് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി. ജയസൂര്യയെപ്പോലെ ഒരുപാടു കുരുന്നുകൾക്കു വഴികാട്ടിയായി ഇന്നും സേവനപാതയിൽ തുടരുകയാണ് മനോഹരൻ.

മനോഹരൻ.

ജയസൂര്യ പറയുന്നു; ‘എന്റെ ജീവിതമാണ് സാക്ഷ്യം’

കൊല്ലം ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ കരുതലിനു തെളിവാണ് ജയസൂര്യ എന്ന യുവാവ്. തെരുവിൽ നിന്നാണ് ശിശുക്ഷേമ സമിതി അധികൃതർ ഏഴാം വയസ്സിൽ ജയസൂര്യയെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. എട്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കൊല്ലത്തെ ഒരു കുടുംബം ജയസൂര്യയെ ദത്തെടുത്തു. അഞ്ചുമാസം മാത്രമാണ് അവർക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞത്. തിരികെ ശിശുഭവനിൽ കൊണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുടുംബം കാരണമായി പറഞ്ഞത് ‘കുട്ടി പഠിക്കാൻ തീരെ പോര’ എന്നായിരുന്നു.

ജയസൂര്യ കൊല്ലം ശിശുക്ഷേമ സമിതി ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിനു മുന്നിൽ.

കുടുംബത്തിന്റെ തണൽ നഷ്ടമായതിന്റെ നിരാശയിലും പഠിക്കണമെന്ന വാശിയായി പിന്നെ ജയസൂര്യയ്ക്ക്. കൊല്ലം എസ്എൻ ട്രസ്റ്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് 80 ശതമാനം മാർക്കോടെ പ്ലസ് ടു പാസായി. കളമശേരി രാജഗിരി കോളജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിന്ന് എംഎസ്ഡബ്ല്യു വിജയിച്ചതും ഉയർന്ന മാർക്കോടെ. പഠനച്ചെലവുകൾ വഹിച്ച് പിന്തുണ നൽകിയത് ശിശുക്ഷേമ സമിതി അധികൃതരും. ‘ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താകുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കു പോലും അറിയില്ല’ എന്നു ജയസൂര്യ. പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ 23–ാം വയസ്സിൽ ആദ്യ ജോലി കണ്ടെത്തിയതും തനിക്കു താങ്ങായിരുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ. കോട്ടയം തിരുവഞ്ചൂരിലെ ശിശുഭവനിൽ കൗൺസിലറുടെ ജോലിയിലാണ് ജയസൂര്യയിപ്പോൾ. പിഎച്ച്ഡി പഠനത്തിനുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ വിജയിച്ചെങ്കിലും ഗവേഷണം ആരംഭിക്കാത്തതും ഒരു വാശിയുടെ പേരിലാണ്. ഇനിയുള്ള പഠനം സ്വന്തം ചെലവിൽ വേണമെന്ന വാശി. അതിനുള്ള സമ്പാദ്യം സ്വരുക്കൂട്ടിയിട്ടിയിട്ടാകാം തുടർപഠനം എന്നാണു തീരുമാനം. അതുവരെ അനാഥബാല്യങ്ങൾക്കൊപ്പം താങ്ങും തണലുമായി ജീവിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ഇതിനിടെ 10 സെന്റ് ഭൂമിയും ജയസൂര്യയെ തേടിയെത്തി. ഭർത്താവ് മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ശരണാലയത്തിലെത്തിയ ഒരമ്മ ജയസൂര്യയെ കുറിച്ചു കേട്ടറിഞ്ഞ് കൊല്ലത്ത് പരവൂരിൽ തന്റെ പേരിലുള്ള 10 സെന്റ് വസ്തു ഇഷ്ടദാനമായി നൽകി.

കോട്ടയത്ത് ജയസൂര്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദിശാബോധത്തോടെ നീങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പലവഴികളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന കുട്ടികളിൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ജയസൂര്യയേക്കാൾ യോഗ്യൻ വേറെയില്ലല്ലോ! ഉഴപ്പൻമാരായ പലരും ജയസൂര്യയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പഠനത്തിൽ മുന്നേറി. മൂന്ന് പേർ ഇതിനിടെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ പ്രവേശനവും നേടി.

ജയസൂര്യ കൊല്ലം ശിശുക്ഷേമ സമിതി ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിനു മുന്നിൽ.

18 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനു സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ജയസൂര്യയുടെ ആവശ്യം. ഇപ്പോഴുള്ള ആഫ്റ്റർ കെയർ സംവിധാനം പര്യാപ്തമല്ല. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്ന സംവിധാനം വരണം. 18 വയസ്സു കഴിയാറാകുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ആധിയാണ്. ഇനിയെന്തെന്ന ചോദ്യം അവർക്കു മുന്നിൽ ഉയരും. തനിക്കു താങ്ങായി നിന്നത് കെ.മനോഹരൻ എന്ന മനുഷ്യസ്നേഹിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം ലഭിച്ചതു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നിലയിൽ എത്തിയത്. എല്ലാവർക്കും ആ ഭാഗ്യം ലഭിക്കണം. അതിനുള്ള സംവിധാനം സർക്കാർ ഒരുക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം.

ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലെ ആന്റണി സാർ

കൊല്ലം ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിനെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കിയതിൽ സി.ജെ.ആന്റണി എന്ന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷന്റെ പങ്ക് നിർണായകമാണ്. 1995 മുതൽ ജുവനൈൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് അംഗമായിരുന്ന ആന്റണി 2008 മുതൽ 2017 വരെ ജില്ലാ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയിലും പ്രവർത്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ കമ്മിറ്റി അംഗമല്ലെങ്കിലും ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലെ എന്തിനും ഏതിനും ആന്റണി സാറിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും. ‘അനാഥാലയത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളമായി കിട്ടുന്നത് അനുകമ്പയാണ്. അതവർക്ക് മടുത്തെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയണം. സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ പിറന്നാളാഘോഷത്തിനും മാതാപിതാക്കളുടെ ചരമ വാർഷികാചരണത്തിനും അനാഥാലയത്തിലെത്തുന്നവർ ഇവരുടെ അനാഥത്വം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അനുവദിക്കരുത്.’ ആന്റണി സാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അന്നദാനത്തിനു വരുന്നവരോട് ഒരു കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും തയാറാവില്ല. അത്തരക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഈ കുരുന്നുകൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല എന്നു തന്നെയാണ് അർഥം.

സി.ജെ.ആന്റണി കുട്ടികളോടൊപ്പം.

മികച്ച ബാലാവകാശ നിയമങ്ങളും ബാല പരിചരണ നടപടികളുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറയുന്നത് തിരിച്ചറിയണം. സ്വീഡൻ ഉത്തമ മാതൃകയാണ്. ഏറ്റവും മികച്ച ബാലസംരക്ഷണ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ അവർക്കു നേടാനായത് മികച്ച സമൂഹത്തെയാണ്. ബാല പരിചരണ നിലവാരം കുറയുമ്പോൾ മലീനസമാകുന്നത് സമൂഹമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുള്ള മാർഗമായാണ് ഞങ്ങൾ പോറ്റിവളർത്തൽ സംവിധാനത്തെ കാണുന്നത്. കുട്ടികളുടെ അവകാശമാണ് കുടുംബം. കുടുംബത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹവും പരിചരണവും എല്ലാ കുട്ടികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ സമൂഹത്തിനു ഗുണകരമായ വ്യക്തിയായി മാറുകയാണ്. സ്നേഹവും കരുതലും അറിയുമ്പോഴേ അവർ മനുഷ്യനായി മാറുകയുള്ളു.

സത്യത്തിൽ അനാഥാലയങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയാണു വേണ്ടത്. അനാഥരാകുന്ന കുട്ടികളെ കുടുംബങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലേക്കു നേരിട്ടു വിടുന്ന സമ്പ്രദായം വരണം. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അതാണു രീതി. ഓരോ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ബാലനീതി ഓഫിസർമാരുണ്ടാകും. അനാഥക്കുട്ടികളെ ഇവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അർഹരായ കുടുംബങ്ങൾക്കു നൽകിയാണ് അവിടെ പരിചരണം. അതേ സമ്പ്രദായത്തിലേക്കു നമ്മളും മാറേണ്ടതുണ്ട്. പോറ്റിവളർത്തലിനു തയാറായി ധാരാളം ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതു ശുഭസൂചനയാണ്. അനാഥാലയങ്ങളും അനാഥരുമില്ലാത്ത കൊല്ലവും കേരളവും സ്വപ്നം കാണുകയാണ് സി.ജെ.ആന്റണി.

എന്താണ് പോറ്റിവളർത്തൽ?

എവിടെയും പോകാനില്ലാതെ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിൽ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കുടുംബാന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതി. ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ സ്വീകരിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ രേഖാമൂലം അപേക്ഷ നൽകണം. അതിൽനിന്നു യോഗ്യരായവരെ കണ്ടെത്തലാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. ഇതിനായി ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ സമിതി സംഘങ്ങൾ അപേക്ഷകരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കും.

കുട്ടികളെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റിയ അന്തരീക്ഷമാണോ, കുട്ടികളെ വളർത്താനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കും. ഒപ്പം കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന രീതിയും പരിശോധിക്കും. ഇത്തരം നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായ ശേഷമാണ് കുട്ടികളെ വിട്ടു നൽകുക. ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളെ ആവശ്യപ്പെടാമെങ്കിലും അന്തിമ തീരുമാനം ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടേതാകും. സ്വന്തം കുട്ടികളുള്ള ദമ്പതികൾക്കും കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്കും പോറ്റിവളർത്താം.

സ്ഥിരം ദത്തെടുക്കൽ

ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിലെ കുട്ടികളെ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥിരമായി വളർത്താനും അനുവദിക്കും. മൂന്നു മാസം കൂടുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മാനസിക സാമൂഹിക തലവും വീട്ടുകാരുടെ മാനസിക തലവും എല്ലാം വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണു പോറ്റി വളർത്തൽ അധികാരം നീട്ടി നൽകുക. കുട്ടിയിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റമില്ലെങ്കിലോ രക്ഷിതാക്കളുടെ മാനസിക തലം മോശമായെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടാലോ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ സുരക്ഷിതമല്ലെന്നു തിരിച്ചറിവുണ്ടായാലോ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി കുട്ടികളെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകും.

രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം

കുട്ടികളെ അയയ്‌ക്കുന്നതിനു മുൻപ് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണമെന്നും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും പരിശീലനം നൽകും. കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണം, മറ്റു താൽപര്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ചെറു വിവരണം നൽകും. ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കെയർടേക്കർമാരും സൂപ്പർവൈസർമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്മിറ്റി ഓരോ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധാപദ്ധതി തയാറാക്കും. ശേഷം പൊരുത്തം തോന്നുന്നവരെയാണ് അതതു ദമ്പതിമാർക്ക് കൈമാറുക.

മികച്ച പരിചരണം

ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം സന്തുഷ്ടരായാണു തിരികെയെത്തുന്നത്. ചിലരുടെയൊക്കെ ചില ചെറിയ സ്വഭാവ ന്യൂനതകൾ പോലും പരിഹരിക്കപ്പെടാറുമുണ്ട്. പല വീട്ടുകാരും കുട്ടികളെ വിവാഹം, മറ്റ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഇവയിലെല്ലാം പങ്കെടുപ്പിച്ച് ശരിക്കും ഒരു പൊതു ജീവിതം ശീലിപ്പിക്കുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ അവധിക്കാല നൃത്തപരിശീലനത്തിനും മറ്റും അയയ്ക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. കായികരംഗത്തു മികവുള്ള കുട്ടികളെ ആ വഴിക്കു വിട്ട രക്ഷിതാക്കളുമുണ്ട്.

English Summary: What are Foster Care Homes? How are these People Doing Great Work in Children's Care