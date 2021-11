‘ലഹരി പിടിച്ചെടുത്തത് അനധികൃതമായി’; ആര്യൻ കേസിൽ കോടതി

മുംബൈ ∙ നടൻ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ ഉൾപ്പെട്ട ലഹരിവിരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിയിൽനിന്നു ലഹരിവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തത് അനധികൃതമായാണെന്നു കോടതി. കേസിലുൾപ്പെട്ട നുപുർ സതിജയ്ക്കു ജാമ്യം നൽകവേയാണു പ്രത്യേക എൻഡിപിഎസ് കോടതി ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

ഒക്ടോബർ രണ്ടിനു മുംബൈ തീരത്ത് ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരിപ്പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആര്യനുൾപ്പെടെ 20 പേരെയാണ് നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ആര്യനു ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. നുപുർ സതിജയ്ക്കു ഒക്ടോബർ 30ന് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിശദമായ ഉത്തരവ് ശനിയാഴ്ചയാണു ലഭ്യമായത്. ‘എക്സ്റ്റസി’ ലഹരിഗുളികകൾ നാലെണ്ണം നുപുറിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്തെന്നാണു പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്.

നർകോട്ടിക്സ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് (എൻഡിപിഎസ്) ആക്ട് പ്രകാരം, റെയ്ഡ് സമയത്ത് അംഗീകൃത വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകണമെന്ന നിബന്ധന പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നു നുപുറിന്റെ അഭിഭാഷകർ അവകാശപ്പെട്ടു. വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ, അനധികൃതമായാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത് എന്നതും, ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ പ്രതി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി തോന്നുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണു സ്പെഷൽ ജ‍ഡ്ജ് വി.വി.പാട്ടീൽ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

English Summary: In Aryan Khan Case, Court Says Seizures "Not Done By Authorized Officer"