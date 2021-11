വനം വകുപ്പിൽ ഡ്യൂട്ടി ഇളവ് കിട്ടി; ഉത്തരവിന്റെ പിതൃത്വത്തിൽ തർക്കം

കോഴിക്കോട് ∙ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർമാരും സെക്‌ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർമാരും ഉൾപ്പെടെ നാലായിരത്തോളം വരുന്ന വനം വകുപ്പിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജീവനക്കാർക്കും ആശ്വാസമായിട്ടാണ് കഴി‍ഞ്ഞ മാസം 26ന് ആ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത്. പത്താം തീയതി ആയപ്പോൾ ഉത്തരവ് പിന്നെയും പരിഷ്കരിച്ച് ഇറക്കി.

ആദ്യം സന്തോഷിച്ച ജീവനക്കാർക്ക്, രണ്ടാം ഉത്തരവ് കണ്ടപ്പോൾ പെരുത്തു സന്തോഷം ! കാരണമുണ്ട് – ആദ്യത്തെ ഉത്തതരവിൽ ഉൾവനങ്ങളിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഡ്യൂട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലോ വിശ്രമിക്കണം എന്നായിരുന്നു നിർദേശമെങ്കിൽ രണ്ടാം ഉത്തരവിൽ ആ വരി എടുത്തു കളഞ്ഞു.

അതായത് ജോലിക്കു ശേഷം വിശ്രമത്തിനായി വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോവാൻ ജീവനക്കാർക്ക് അനുമതി ഉണ്ട്. ജീവനക്കാർ വനം മേധാവിയോടും മന്ത്രിയോടുമെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം തലപൊക്കിയത്. ഈ ഉത്തരവിന്റെ പിതൃത്വം ആർക്ക് ? വനം വകുപ്പിനെ ഒന്നടങ്കം കുഴക്കിയ ചോദ്യം അതായിരുന്നു.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ടീവ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷന് ആണെന്ന് അവരും അല്ല വർഷങ്ങളായി ഈ ഡ്യൂട്ടി ഇളവിനു വേണ്ടി പോരടിക്കുന്നത് തങ്ങളായിരുന്നെന്ന് കേരള ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ടീവ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷനും നിലപാടെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവ് തിരുത്തലിലേക്കുവരെ എത്തിച്ചത് വനം ആസ്ഥാനത്തെ ഇടനാഴികളിലെ ഈ തർക്കവും കലഹവുമായിരുന്നു എന്നാണ് സൂചന.

സുരക്ഷാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് വനം വകുപ്പ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാനാണ് തർക്കം മുറുകിയത്. തങ്ങൾ നൽകിയ നിവേദനങ്ങളുടെയും ചെലുത്തിയ സമ്മർദത്തിന്റെയും ഫലമാണ് ആശ്വാസ നടപടികളെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ടീവ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷനും കേരള ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ടീവ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷനും നിലപാടെടുത്തു. ആദ്യ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിലെ വിഷയമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ‘ഓർഗനൈസേഷൻ സമർപ്പിച്ച നിവേദന പ്രകാരം’ എന്ന വരി രണ്ടാം ഉത്തരവിൽ എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്തു.

∙ ആദ്യ ഉത്തരവ് 26ന്

ഡ്യൂട്ടി ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ 26നാണ് ആദ്യ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത്. ഉൾക്കാട്ടിലെ കഠിനമായ ജോലിക്കു ശേഷം ഒരു ദിവസം ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വിശ്രമം എന്നതായിരുന്നു ഉത്തരവ്. മറയൂരിൽ ഒരു വർഷത്തെ ജോലിക്കു ശേഷം സ്ഥലം മാറ്റം, കൊല്ലം കടമാൻപാറയിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ നിർബന്ധിത സേവനം തുടങ്ങിയവയും ഈ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഉത്തരവിലേക്ക് നയിച്ചത് ഓർഗനൈസേഷൻ നൽകിയ നിവേദനമാണെന്ന് വിഷയത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ടീവ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വനം മന്ത്രിക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് പ്രചാരണം തുടങ്ങി.

∙ അസോസിയേഷന്റെ പോരാട്ടം

എന്നാൽ ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി യഥാർഥ പോരാട്ടം നടത്തിയത് തങ്ങളാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അസോസിയേഷൻ മുന്നോട്ടു വന്നു. മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സിപിഐ വകുപ്പു ഭരിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ വാച്ചർമാർ മാത്രം ഉള്ള സംഘടനയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നും അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേര് വച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയതിൽ അസോസിയേഷൻ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പത്തിന് പഴയ ഉത്തരവ് തിരുത്തി ഇറക്കിയത്. ‘ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വിശ്രമം’ എന്നത് വെറും വിശ്രമം എന്നാക്കി മാറ്റി. ഉൾക്കാട്ടിലെ ജോലിക്കു ശേഷം വിശ്രമ ദിവസം വീട്ടിലേക്കു പോകാം എന്നു ചുരുക്കം. വിഷയത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ നിവേദന പ്രകാരം എന്നു ചേർത്തിരുന്നതും ഒഴിവാക്കി.



വനപാലകരെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് അണിയറയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് അസോസിയേഷൻ ആരോപിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയിൽ 2011 മുതൽ ഡ്യൂട്ടി ഇളവിനു വേണ്ടി കേസ് വാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും, ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റിൽ പന്തൽ തെറിച്ചു പോയിട്ടും രണ്ടു ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ കനത്ത മഴയിൽ ധർണയിരുന്നതും തങ്ങളാണെന്ന് അസോസിയേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2017, 18 വർഷങ്ങളിൽ വനം ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇതേ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് ഒട്ടേറെ തവണ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തിയിരുന്നതായും ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത സംഘടനയാണ് അവകാശവാദം ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്നും അസോസിയേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: Twist in forest department orders, unions in flight for claiming relief