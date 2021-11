തൊടുപുഴ∙ കളിക്കുന്നതിനിടെ നാലര വയസ്സുകാരൻ മീൻകുളത്തിൽ വീണു മരിച്ചു. തൊടുപുഴ കലയന്താനി പൂക്കുളത്തേൽ അനീഷിന്റെ മകൻ കോൾബിൻ ജോസഫ് (തോമസുകുട്ടി) ആണ് മരിച്ചത്.

English Summary : Four and half year old drowned to death