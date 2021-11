‘മിസ്റ്റർ ധർമപാലൻ, താങ്കൾ വിധി പറയേണ്ട ഒരു കേസിൽ ഒരു വശത്ത് ന്യായവും മറുവശത്ത് നായാടിയും വന്നാൽ താങ്കൾ എന്തു തീരുമാനമെടുക്കും?’

‘സർ, ന്യായമെന്നു വച്ചാൽ എന്താണ്? ഏതു ന്യായത്തിനും അടിസ്ഥാനമായ ഒരു ധർമമുണ്ട്. ധർമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായത് സമത്വം എന്നതാണ്. ഒരു നായാടിയെയും മറ്റൊരു മനുഷ്യനെയും രണ്ടു വശത്തു നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ സമത്വം എന്ന ധർമം അനുസരിച്ച് ആ ക്ഷണം തന്നെ നായാടി അനീതിക്ക് ഇരയായിക്കഴിഞ്ഞു. അവൻ എന്തുതന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും’

‘അതൊരു കൊലപാതകമാണെങ്കിലോ മിസ്റ്റർ ധർമപാലൻ?’

‘കൊലപാതകം ആണെങ്കിൽ പോലും നായാടി തന്നെയാണ് നിരപരാധി’.

(ജയമോഹൻ രചിച്ച ‘നൂറു സിംഹാസനങ്ങൾ’ എന്ന പ്രശസ്ത നോവലിൽ നിന്ന്)

യഥാർഥ സംഭവത്തെ അധികരിച്ച് രചിച്ചതാണ് ‘നൂറു സിംഹാസനങ്ങൾ’. സിവിൽ സർവീസ് അഭിമുഖത്തിനിടെ നടന്നതാണ് ഈ സംഭാഷണം. ധർമപാലൻ ഐഎഎസ് നേടി. എങ്കിലും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് പലതരം വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളുമാണ്. എല്ലാം ജാതിയുടെ പേരിൽ. ജോലി എന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തും മുൻപുതന്നെ ദലിത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട വിദ്യാർഥികൾ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല പലപ്പോഴും അവരുടെ പേടിസ്വപ്നമാണ്. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇടത്തരം–പിന്നാക്ക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചു രക്ഷപ്പെടുകയാണ് മാർഗം. ആധുനിക കാലത്തെ ‘കേരള മോഡൽ’ ആണിത്.

ദീപ പി. മോഹനന്റെ വിജയം

ന്യായം എന്ന് ഒടുവിൽ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ച ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ് 11 ദിവസം ദീപ പി. മോഹനൻ എന്ന ഗവേഷക വിദ്യാർഥി എംജി സർവകലാശാലയിൽ നിരാഹാര സമരം നടത്തിയത്. ന്യായമായ അവകാശങ്ങളുടെ എതിർപക്ഷത്തായിരുന്നു സർക്കാരും സർവകലാശാലയും സിപിഎം എന്ന കേരളത്തിലെ പ്രബല രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച, ആധുനിക സയൻസിന്റെ മേഖലയിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന, അമ്മയായ ഒരു വിദ്യാർഥിനിയാണ് ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലെ നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചത്.

യാദൃച്ഛിക സംഭവങ്ങളാണ് വിദ്യാർഥിനിയെ സമരത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് സർക്കാരിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയവർ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ജാതി അധിക്ഷേപം സർവകലാശാലയിൽ നടക്കുമോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. ഈ ന്യായീകരണം പക്ഷേ ആദ്യഘട്ടത്തിൽതന്നെ ആവിയായിപ്പോയി. കാരണം ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണല്ലോ ഇതേ സർവകലാശാലയുടെ വളപ്പിൽ എഐഎസ്എഫ് നേതാവായ നിമിഷ രാജു എന്ന പെൺകുട്ടിയെ പരസ്യമായി ജാതിപ്പേർ വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചത്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കേരളം മുഴുവൻ കാണുകയും ചെയ്തു. ദലിത്, പെണ്ണ്– ഈ രണ്ടു വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും എതിരെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വെറുപ്പ് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന സാമൂഹിക പ്രശ്നമാണ് കാണാതെ പോയത്.

ജയമോഹൻ (ഇടത്), നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ പുസ്തകം (വലത്)

കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു!

ദീപ സമരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നീതിയെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയല്ല ഉയർന്നുവന്നത്. ആരോപണ വിധേയനായ പ്രഫസറും വൈസ് ചാൻസലറും സർവകലാശാല ഭരണസമിതിയും തങ്ങളുടെ ഒപ്പമുള്ളവരായതിനാൽ ഒരു വിദ്യാർഥിനി നീതി തേടുന്ന കാര്യം ചർച്ചയാക്കാൻ സിപിഎം തയാറായില്ല. ഏറ്റവും പ്രബലമായ വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ എസ്എഫ്ഐ ആകട്ടെ വ്യക്തത ഉണ്ടായശേഷം ഇടപെടുമെന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. സിപിഎമ്മും എസ്എഫ്ഐയും സഹകരിക്കാതെ വന്നിട്ടും ക്യാംപസിൽ നടന്ന സമരം സംസ്ഥാന ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയും പൂർണമായും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തിനാണ് തുടക്കംകുറിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ദീപ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളാണ് ആ വിജയത്തിന് കാരണമായത്.

പാതിവഴിയിൽ പിന്മാറിയില്ല

ദീപ പി.മോഹനൻ (ഇടത്), സമരം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കി ദീപ എഴുതിയ കത്ത് (വലത്).

ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉറപ്പുകൾ നൽകി സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആണ് സർവകലാശാല ശ്രമം നടത്തിയത്. താൻ തന്നെ ഗൈഡ് ആകാമെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ അറിയിച്ചു. ചാൻസലർ ആയ ഗവർണർ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയും പരിഹാരത്തിന് നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തതോടെ സർക്കാരും ഇടപെട്ടതായിരുന്നു അടുത്ത ഘട്ടം. സമരത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമം വഴി സമരം തീർക്കാൻ സർവകലാശാലയ്ക്ക് നിർദേശം നൽകി. അതോടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ സർവകലാശാല ഉണരുകയും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഫസർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആവശ്യങ്ങളിൽ ചിലതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചതിനാൽ തൽക്കാലം സമരം അവസാനിപ്പിക്കും എന്ന ധാരണ പരന്നു. ദീപ ആ ധാരണ തെറ്റിച്ചു. പലവട്ടം കോടതിയിലെത്തുകയും ഒരു തവണ ഗവർണറെ നേരിട്ടു കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത് ദീർഘനാളായി തുടരുന്ന സമരം ചില്ലറ സമാശ്വാസങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ദീപ തയാറായില്ല. ആരോപണവിധേയനായ അധ്യാപകനെ മാറ്റുന്നതു വരെ പിന്നോട്ടില്ല എന്ന പ്രധാന നിലപാടിൽ തന്നെ ദീപ ഉറച്ചുനിന്നത് അധികാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു.

മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പല സംഘടനകളുടെയും ദലിത് വിഷയങ്ങളിൽ നിരന്തരം അഭിപ്രായം പറയുന്നവരുടെയും മൗനവും ദീപയുടെ സമരം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ട്രേഡ്‌ യൂണിയനുകൾ ‘അഭിവാദ്യം’ അർപ്പിച്ചില്ല. രാജ്യാന്തര മേഖലകളിലെ അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ ദീപയെ അനുകൂലിച്ച് ഒപ്പുശേഖരണം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഡൽഹി ഐഐടി പ്രഫസറും ചിന്തകയുമായ ദിവ്യ ദ്വിവേദി പിന്തുണയറിയിച്ചു. അപ്പോഴും കേരളത്തിലെ അക്കാദമിക് സമൂഹം നിശബ്തത പാലിച്ചു. കോടതി നിർദേശ പ്രകാരം സർവകലാശാല നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ജാതിവിവേചനം നടന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാനായില്ല എന്ന് പോസ്റ്റിട്ട് സിപിഎം സൈദ്ധാന്തികനായ ഒരു മുൻ സർവകലാശാല പ്രഫസർ സ്വയം നാണം കെട്ടു.

നിമിഷയുടെ അനുഭവം

‘നിങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് പിജി പഠിക്കുന്നത്?’ നിയമത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ചെന്ന നിമിഷ രാജുവിനോട് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അധ്യാപിക ചോദിച്ചത്. ദലിത് വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികളോട് പിഎച്ച്ഡി, പിജി തലത്തിൽ ഉള്ള പതിവ് ചോദ്യമാണിതെന്ന് നിമിഷ പറയുന്നു. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയും കൂസാതെ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അക്കാദമിക് വട്ടത്തിനു പുറത്ത് ഒരു മേഖലയെപ്പറ്റിയും വിവരമില്ലാത്തവരാണ് സാമൂഹിക ധാരണയിലും അറിവിലും എത്രയോ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്.

എംജി സർവകലാശാല കവാടം.

അപ്ഡേറ്റ് ആയ അറിവുമായി അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ശത്രുതയായി. ക്വാളിറ്റിയില്ലാത്തവർ ഇടിച്ചുകയറിയാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തന്നെ തകരില്ലേ എന്ന സംശയരൂപേണയുള്ള ചോദ്യമാണ് മറ്റൊന്ന്. എന്തിനാ വെറുതെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന ബോധം കുട്ടികളിൽ സൃഷ്ടിച്ചാൽ വിജയിച്ചു. ആത്മവിശ്വാസം തകർക്കാൻ വേണ്ടതു ചെയ്യുകയാണ് ഇത്തരം അധ്യാപകർ തുടർന്നു ചെയ്യുക. സംഘടിതരായി അവകാശങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് അകന്നു നിൽക്കരുതെന്ന് സൗമ്യമായി ഉപദേശിക്കും. ഇതര സമുദായക്കാരായ കുട്ടികളിൽ സംശയം ജനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

‘പിജിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോളജിൽനിന്ന് മടങ്ങിയിരുന്നത്. വെറുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. പലപ്പോഴും അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്നുപോലും ചിന്തിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘടനയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയത്’– തുടർന്ന് നിയമത്തിൽ പിജിയും പൂർത്തിയാക്കിയ നിമിഷ പറയുന്നു. ദലിത് വിദ്യാർഥികളെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ‘ക്രഷ്’ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ചിലരുടെ ജാതിബോധം തന്നെയാണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിദ്യാർഥി സംഘടനയിലെ പ്രവർത്തകർ മറ്റൊരു വിദ്യാർഥി സംഘടനാ നേതാവിനെ ജാതി പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചത്? പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തയാറല്ലാത്തവരാണ് അതിനു കാരണം. സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയപ്പോഴാണ് അവർ എത്രത്തോളം ആശയത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായത്. കേരളത്തിലെ ക്യാംപസുകളിൽ ജാതിബോധം തിരിച്ചുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സമരം ചെയ്യാമോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ജീൻസ് ധരിച്ച് സമരം ചെയ്യാമോ എന്ന സംശയിക്കുന്നതും ഒക്കെ വരേണ്യ ചിന്താഗതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്– നിമിഷ രാജു പറയുന്നു.

എങ്ങനെയൊക്കെ പീഡനം

കലാലയങ്ങളിൽ അധ്യാപകരുടെയും മറ്റും നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾക്ക് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടെന്നാണ് ദലിത് വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നത്. നിരന്തരം കോർണർ ചെയ്ത് ആത്മവിശ്വാസം തകർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തിസീസ് തള്ളുകയും അതേസമയം പ്രസന്റേഷൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്താണ് തന്നെ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയതെന്നാണ് ദീപ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ലൈറ്റും ഫാനും ഓൺ ആക്കാൻ പോലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. റിസർച്ചിന് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് നൽയിരുന്നില്ല.

എന്നിട്ട് ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല എന്ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു. (6 മാസത്തിനുള്ളിൽ നൽകേണ്ട ഗവേഷണത്തിന്റെ പുരോഗതി തെളിയിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് നൽകിയില്ലെന്നാണ് വിസി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്). ഗവേഷണത്തിനു വേണ്ട സൗകര്യം നൽകാതെ അതു പ്രായോഗികമാക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ല. റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എത്ര ദലിത് വിദ്യാർഥികൾ ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്ന കണക്കെടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പീഡനങ്ങളുടെ ചിത്രം വ്യക്തമാകുമെന്ന് ദലിത് വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നു.

നേട്ടം വരും തലമുറകൾക്ക്

ദീപ പി.മോഹനൻ. ചിത്രം: ഫെയ്‌സ്ബുക്

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂഷണവും മാനസികപീഡനവും നടക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഗവേഷണരംഗം. ഈ മേഖലയിൽ അടിമുടി മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ചുമതലകൂടിയാണ് ഫലത്തിൽ ദീപ ഏറ്റെടുത്തത്. എംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗവേഷണം നടത്തി പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന്റെ കഥ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ വിവരിച്ച എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയായ ജീവൻ ജോബ് തോമസ് ഇക്കാര്യമാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

‘ഞങ്ങളാരും നന്ദകുമാർ കളരിക്കലിനെതിരെ ദീപ പോയതുപോലെ പോരാടാൻ പോയില്ല. എല്ലാവരും എങ്ങനെയെങ്കിലും പിഎച്ച്ഡി തീർക്കണം എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചു. ദീപയെപ്പോലെ അന്ന് ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്ത് നന്ദകുമാറിന്റെ അബ്യൂസിവ് ബിഹേവിയറിന് തടയിടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ദീപയ്ക്ക് ഈ മട്ടിൽ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നീതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വന്തം കരിയറിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു.

എല്ലാവരും അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കുന്ന നാട്ടിൽ ദീപ വ്യത്യസ്തയാകുന്നത് അവൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവളുടെ പിന്നാലെ വരുന്നവർക്കും വംശാവലിക്കും വേണ്ടി കൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നതു കൊണ്ടാണ്. ഗവേഷണത്തിന്റ പേരിൽ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവർ പോലും പിന്നീട് കിട്ടിയേക്കാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അപ്പക്കഷണങ്ങൾ മുതൽ വലിയ വലിയ കേക്ക് പീസുകൾ വരെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അടിമയുടെ റോൾ ഭംഗിയായി ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ എളുപ്പമാണ്’– അങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ദീപ വ്യത്യസ്തയായത്.

ആധുനികരാകാത്ത അധ്യാപകർ

ലിംഗനീതിയും ജാതിവിവേചനത്തിനെതിരായ നിലപാടും കലാലയങ്ങളിൽ ഇനിയും ശക്തിപ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. നിമിഷ രാജുവിനെ അധിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ അമ്മയെപ്പറ്റിയും മോശമായി പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക. സ്ത്രീകളോടുള്ള സമീപനമാണ് അത് സൂചിപ്പിച്ചത്. അധ്യാപകർക്കും ലിംഗ നീതി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണവും അറിവും ആവശ്യമുണ്ട്. എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളേയും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യം അധ്യാപകരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാസ്റ്റ്, ജെൻഡർ ധാരണ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല അധ്യാപകരും. ഉയർന്ന സമുദായത്തിൽപെട്ട കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവന് തെറ്റു പറ്റില്ല എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ പോലുമുണ്ട്.

ജീവൻ ജോബ് തോമസ്.

‘ഞങ്ങളെ ജാതി പറഞ്ഞ് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പല അധ്യാപകർക്കും സിലബസിനു പുറത്തുള്ള ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയും ധാരണയില്ല. സ്ഥലം എംഎൽഎയുടെ പേരുപോലും പലർക്കും അറിയില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞ ഗവേഷണ വിദ്യാർഥിനിയുടെ വാക്കുകൾ സത്യമാണെന്ന് മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തി ശരിവച്ചു. അധ്യാപകരുടെ നിലവാരത്തകർച്ചയെ അതിഭീകരം എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഈ അപകർഷതാബോധം ആണ് സമർഥരായ ദലിത് വിദ്യാർഥികളുടെ മുന്നിൽ ജാതിവെറിയായും മറ്റും പുറത്തുവരുന്നത്. ഇതിനുപുറമേയാണ് തിസീസുകളുടെയും വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അഭിനന്ദനങ്ങളുടേയും പേരിലുള്ള പുകഴ്ത്തലുകളും സ്വയം പുകഴ്ത്തലുകളും.

പ്രഫ. കുഞ്ഞാമൻ പറഞ്ഞത്...

കേരളത്തിലെ ഒറിജിനൽ ചിന്തകരിൽ പ്രമുഖനാണ് പ്രഫ. കുഞ്ഞാമൻ. കേരള സർവകലാശാലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അർഹമായ പ്രഫസർ പദവി വൈകിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ഉന്നത പദവികളിലേക്ക് ഒരിക്കലും പരിഗണിച്ചില്ല. ഇതൊന്നും ആരും ഒരിക്കലും പ്രശ്നമാക്കിയില്ല. വളരെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരികയും ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം ചേർന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇഎംഎസ് അടക്കമുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗലികതയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടും കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസരംഗം അദ്ദേഹത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല. കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നീങ്ങേണ്ടിവന്നു.

കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രബലമായ ജാതിബോധത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ കരങ്ങളാണ് എന്നും അദ്ദേഹത്തെ തടുത്തുനിർത്തിയത്. ഗവേഷക വിദ്യാർഥികളോട് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: ‘ഗവേഷക വിദ്യാർഥികൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നു. അത് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗവേഷകൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന ആളല്ല. ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന ആളുമല്ല. പുതിയൊരു ആശയം ഉണ്ടോ എന്നതാണ് ഗവേഷകനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനം. ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഗവേഷകർ. ഗവേഷകർ നിഷേധികളാണ്. ധിക്കാരികളാണ്.

കോവിഡിനിപ്പുറം കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങൾ തുറന്നപ്പോൾ. കണ്ണൂരിൽനിന്നുള്ള കാഴ്‌ച.

നിലവിലെ സമ്പ്രദായത്തെ നിഷേധിക്കുക. പുതിയ തലമുറയിൽ ഇതിന്റെ പ്രവണത പ്രകടമാണ്. പുതിയ തലമുറ, പുതിയ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. അതിന് പഴയ ഉത്തരം പോര. പഴയ തലമുറയിലെ അധഃസ്ഥിതവിഭാഗങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് തങ്ങൾ മനുഷ്യരായി അംഗീകരിക്കപ്പെടണം എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തുല്യതയാണ്. If you can have that right, then why can't I...? എന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്’. ആ ചോദ്യമാണ് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ദീപ പി. മോഹനൻ ഉയർത്തിയത്. അതു മനസ്സിലാക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് അധ്യാപകർ ഉയരുകയാണ് വേണ്ടത്.

