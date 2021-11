നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കുട്ടികള്‍ സ്കൂളിലെത്തിയ ശേഷം; പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ എത്തിയ ശേഷം. രാവിലെ 9 മണിക്കാണ് കലക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതോടെ സ്കൂളിലെത്തിയ കുട്ടികൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.

അതേസമയം, അവധി പ്രഖ്യാപനം വൈകിയത് പരിശോധിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു.

English Summary: Holidays were announced in Neyyattinkara after the children reached school