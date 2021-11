കോഴിക്കോട് ∙ അമ്പായത്തോട്ടില്‍ വളര്‍ത്തുനായ്ക്കളുടെ കടിയില്‍നിന്ന് യുവതിയെ രക്ഷിച്ച നാട്ടുകാര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. നായ്ക്കളുടെ ഉടമയായ റോഷന്റെ പരാതിയിലാണ് നടപടി. റോഷനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാര്‍ താമരശേരി ഡിവൈഎസ്പിക്ക് പരാതി നല്‍കി.

താമരശേരി അമ്പായത്തോട് ഒരേസമയം രണ്ടു നായകളുടെ അക്രമത്തിന് ഇരയായ അമ്പായത്തോട് മിച്ചഭൂമിയിലെ ഫൗസിയ (38) ഇപ്പോഴും ഞെട്ടലിൽനിന്ന് മുക്തമായിട്ടില്ല. കൈയ്ക്കും ചെവിക്കുമെല്ലാം മാരകമായ മുറിവേറ്റ് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഇവർ സ്വന്തമായി എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്.

അമ്പായത്തോട് മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന 7 വയസ്സുകാരനായ ഏക മകൻ റിസ്‍വാനെ കൂട്ടികൊണ്ടു പോകാനായാണ് ഫൗസിയ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ടേമുക്കാലോടെ മദ്രസയ്ക്കു മുന്നിൽ നിന്നത്. താമരശേരി അമ്പായത്തോട് വെഴുപ്പൂർ എസ്റ്റേറ്റിലെ റോഷൻ അഴിച്ചുവിട്ട നായകളാണ് ഫൗസിയയെ ആക്രമിച്ചത്.

നായ കുരച്ചു ചാടുമ്പോൾ ഫൗസിയ കയ്യിലുള്ള കുട കൊണ്ട് ആദ്യം തട്ടിമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് അൽപം മാറിനിന്നെങ്കിലും ഫൗസിയയുടെ നേർക്കു ചാടി കീഴ്പ്പെടുത്തി. ഉടനെ രണ്ടാമത്തെ നായയും അക്രമിച്ചു. ഇടതു മുട്ടിനു താഴെയായി പല ഭാഗത്തായി കടിച്ചു കീറി. വലതുചെവിക്കും മാരകമായ കടിയേറ്റു. വീഴ്ചയിൽ കാലിനും നടുവിനുമെല്ലാം പരുക്കേറ്റതിനാൽ ഇവർക്കു സ്വന്തമായി തിരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്.

നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം: മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ

വളർത്തു നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റു ഗുരുതരമായ പരുക്കേറ്റ ഫൗസിയയ്ക്കു നായ്ക്കളുടെ ഉടമസ്ഥനിൽനിന്നും നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കി നൽകണമെന്നും മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ജുഡിഷ്യൽ അംഗം കെ.ബൈജുനാഥ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കലക്ടർക്കാണ് ഉത്തരവു നൽകിയത്. സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ 15 ദിവസത്തിനകം അറിയിക്കണം. മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനായ നൗഷാദ് തെക്കയിൽ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിലാണ് നടപടി.

ഒരുമാസം മുൻപും കടിയേറ്റു

അമ്പായത്തോട് എസ്റ്റേറ്റിൽനിന്ന് ഇതേ നായ്ക്കൾ ചേർന്ന് അമ്പായത്തോട് സ്വദേശി പ്രഭാകരനെ ഒരു മാസം കടിച്ചു മാരകമായ മുറിവേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന പ്രഭാകരൻ അടുത്തിടെയാണ് ആശുപത്രി വിട്ടത്. റോട്ട് വീലർ ഇനത്തിലുള്ള നായകളുമായാണ് റോഷൻ എസ്റ്റേറ്റിലേക്കു പോകുന്നത്. അപകടകാരിയായ നായയാണെങ്കിലും മതിയായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതും അഴിച്ചു വിടുന്നതുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.

പ്രഭാകരനു കടിയേറ്റപ്പോൾതന്നെ നായകളെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിടരുതെന്നു നാട്ടുകാർ ഉടമയോട് പറഞ്ഞതാണ്. സംഭവം പൊലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല 4 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലും ഗുരുതരമായ തരത്തിലുള്ള അക്രമം ഒരു സ്ത്രീക്കു നേരെയുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ. ഫൗസിയയുടെ ഭർത്താവ് രോഗിയാണ്. നായ്ക്കളുടെ കൂട്ടംചേർന്ന അക്രമത്തിനു ഇരയായ ഇവർക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ഉടമയെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്നുമാണ് ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

English Summary : Kozhikode dog bite issue : Police took case against native people who rescued Fousiya