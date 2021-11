മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ മരംമുറി: ‘അനുമതി വനം മന്ത്രി അറിയാതെ; മന്ത്രിക്കു ഫയൽ അയച്ചില്ല’

തിരുവനന്തപുരം∙ മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ബേബി ഡാമിനോട് ചേർന്നുള്ള 15 മരങ്ങള്‍ മുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് വനം മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വനംവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സിൻഹ. മരംമുറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മന്ത്രിക്കു ഫയൽ അയച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പഴിചാരിയാണ് വനം സെക്രട്ടറി വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ അറിയാതെ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉത്തരവിറക്കാനാകുകയെന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാക്കുന്നു.

ബേബി ഡാം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി 2020 സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനു കത്തയച്ചിരുന്നതായി വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു. സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെയും നിലവിലെ നിയമങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദേശത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വനം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വനംവകുപ്പ് മേധാവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് 2020 ഒക്ടോബറിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല.

ഈ വർഷം ജൂലൈ, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. പരിവേഷ് പോർട്ടലിൽ വിശദാംശങ്ങൾ‌ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കുന്നതിനും വനംമന്ത്രിയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ വനംവകുപ്പിൽനിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മന്ത്രിയെ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയിക്കാനായില്ലെന്നും വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു.

