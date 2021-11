ആദ്യമറിഞ്ഞത് ദിവ്യയുടെ ആത്മഹത്യ; കുട്ടികളുടെ മരണമറിഞ്ഞത് വൈകി; നടുക്കം

പാലക്കാട്∙ ഷൊർണൂരിലെ ദാരുണ സംഭവത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുടുംബാംഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ട ശേഷം. കൊല്ലപ്പെട്ട കുരുന്നുകളുടെ അമ്മയുമായി ആശുപത്രിയിലേക്കു പാഞ്ഞപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണ വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പുലർച്ചെയാണ് വിനോദും ബന്ധുവും ചേർന്ന് ദിവ്യയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ദിവ്യ കൈ ഞരമ്പ് മുറിച്ച് ആത്മഹത്യക്കു ശ്രമിച്ചു എന്നായിരുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ധാരണ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരം അപ്പോഴും ഭർത്താവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവര്‍ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ദിവ്യയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശേഷം ബന്ധു സനൽ പണവും മൊബൈൽ ഫോണും എടുക്കാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ ചലനമറ്റ് കിടക്കുന്ന വിവരം വിനോദിന്റെ മുത്തശ്ശി അമ്മിണി അറിയിച്ചത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയതിനു പിന്നാലെ അമ്മിണി അമ്മ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു

അതേസമയം, നേരംപുലരും മുൻപേ കേട്ട അത്യാഹിതത്തിന്റെ ആഘാതത്തിലാണ് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും. വീട്ടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു സമീപവാസികൾ പറയുന്നു. ഷൊര്‍ണൂര്‍ സി.ഐയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കേസില്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്തും.

