'കൃഷിനാശം 400 കോടി; സഹായത്തിന് 10 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷിക്കണം'

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയില്‍ കൃഷിനാശം 400 കോടി രൂപ കവിയുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി പി.പ്രസാദ്. നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നതിനു കേന്ദ്രസഹായം തേടുമെന്നു മന്ത്രി മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു. കൃഷിനാശം നേരിട്ടവര്‍ സഹായത്തിനായി 10 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Crop damage; seeking help from centre, said minister