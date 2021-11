ശബരിമല തീർഥാടനം സുഗമമാക്കും; കുട്ടനാട്ടിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ; മന്ത്രി കെ.രാജൻ

പത്തനംതിട്ട∙ പമ്പയിലേക്കുള്ള റോഡുകളിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കാൻ ശ്രമം തുടരുന്നുവെന്ന് റവന്യുമന്ത്രി കെ. രാജൻ. ശബരിമല ദർശനത്തിന് ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് അവസരം നിഷേധിക്കില്ല. തീർത്ഥാടകർക്ക് പരമാവധി സുരക്ഷയൊരുക്കും. ഇതിനായി ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപടികൾ തുടങ്ങിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, കുട്ടനാട്ടിൽ സർക്കാർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുമെന്ന് റവന്യുമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കാൻ സത്വര നടപടികളെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ശബരിമലയിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതകൾ വെള്ളത്തിൽമുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ്. ബദല്‍ റോഡുകള്‍ സജ്ജമാക്കുമെന്ന് പത്തനംതിട്ട കലക്ടർ ദിവ്യ എസ്.അയ്യർ അറിയിച്ചു. പുനലൂര്‍– മൂവാറ്റുപുഴ, പന്തളം– പത്തനംതിട്ട റോഡുകളില്‍ ഗതാഗതതടസം നേരിട്ടു. ത്രിവേണിയില്‍ പമ്പ കരകവിഞ്ഞു, അച്ചന്‍കോവിലാറ്റില്‍ ജലനിരപ്പുയരുകയാണ്. പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍ വെള്ളത്തിനടിയിലായി.

English Summary: Rain in Pathanamthitta; Road to Sabarimala Submerged in water