വെള്ളപ്പൊക്കം: പത്തനംതിട്ടയിൽ ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു; മാറ്റം ഇങ്ങനെ

പത്തനംതിട്ട ∙ മഴ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തില്‍ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ചില റോഡുകളില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് മാര്‍ഗതടസ്സം ഉണ്ടായതിനാല്‍ ശബരിമല തീർഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ ചുവടെ പറയുന്നപ്രകാരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് (നിരത്തുകള്‍) വിഭാഗം എക്‌സിക്യുട്ടീവ് എൻജിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.

∙ കുമ്പഴ-കോന്നി വഴി വെട്ടൂര്‍ റോഡില്‍ മാര്‍ഗതടസ്സമുള്ളതിനാല്‍ ഈ റോഡില്‍ കൂടി വരുന്ന തീർഥാടകർ കെഎസ്ടിപി റോഡായ കോന്നി-കുമ്പഴ-മൈലപ്ര- മണ്ണാറക്കുളഞ്ഞി റോഡ് ഉപയോഗിക്കണം.

∙ ഏഴംകുളം- കൈപ്പട്ടൂര്‍ റോഡ്-അടൂര്‍- പത്തനംതിട്ട റോഡ്, പത്തനംതിട്ട-കൈപ്പട്ടൂര്‍ റോഡ്, പന്തളം-ഓമല്ലൂര്‍ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മാര്‍ഗതടസ്സമുള്ളതിനാല്‍ ഈ റോഡില്‍ കൂടി വരുന്ന തീർഥാടകർ കുളനട- മെഴുവേലി- ഇലവുംതിട്ട-കോഴഞ്ചേരി-റാന്നി വഴിയും, കുളനട-ആറന്മുള-കോഴഞ്ചേരി-റാന്നി വഴിയും യാത്ര ചെയ്യുക.

∙ കൊച്ചാലുംമൂട്- പന്തളം റോഡില്‍ തടസ്സമുള്ളതിനാല്‍ ഈ റോഡില്‍ കൂടി വരുന്ന തീർഥാടകര്‍ക്ക് കൊല്ലകടവ്-കുളനട-മെഴുവേലി-ഇലവുംതിട്ട- കോഴഞ്ചേരി-റാന്നി വഴി പോകാം. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന മുറയ്ക്ക് മുന്‍രീതിയില്‍ സഞ്ചരിക്കാം.

English Summary: Rain wreaks havoc in Pathanamthitta: See List Of Roads, Subways Closed.