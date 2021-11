കൊച്ചി∙ ഐഎസ്ആര്‍ഒ ചാരക്കേസ് അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, നമ്പി നാരായണന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പ്രതി സ്ഥാനത്തു വന്നവര്‍ക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസിലെ പ്രതി എസ്.വിജയന്റെ ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. നമ്പി നാരായണനും മുന്‍ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മില്‍ നടന്ന ഭൂമി ഇടപാടിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം എന്ന ആവശ്യമാണ് കോടതി തള്ളിയത്. നേരത്തെ ഇതേ ആവശ്യം തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് തള്ളിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വിജയന്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ചാരക്കേസ് അന്വേഷിച്ച സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനും അന്നത്തെ ഐജി രമണ്‍ ശ്രീവാസ്ത്രവയുടെ ഭാര്യ അഞ്ജലി ശ്രീവാസ്തവയുമായി നമ്പി നാരായണന്‍ ഭൂമി ഇടപാട് നടത്തിയതിന്റെ രേഖകള്‍ ഗൂഢാലോചനക്കേസ് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് കോടതി മുമ്പാകെ എത്തിയത്. നമ്പി നാരായണന്റെ മകന്‍ ശങ്കര കുമാര്‍ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുനെല്‍വേലിയില്‍ സിബിഐ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന രാജേന്ദ്രനാഥ് കൗള്‍, അഞ്ജലി ശ്രീവാസ്തവ എന്നിവരുമായി ഭൂമി ഇടപാട് നടത്തിയതിന്റെ രേഖകളായിരുന്നു ഇത്.

2004 ജൂലൈ 22നാണ് ഭൂമി ഇടപാടുകള്‍ നടന്നത്. പിന്നീട് രാജേന്ദ്രനാഥ് കൗളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഐഎസ്ആര്‍ഒ ചാരക്കേസില്‍ തെളിവില്ലെന്നു കാട്ടി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചത്.

English Summary: The High Court has rejected the plea of ​​S Vijayan, accused in the ISRO scandal