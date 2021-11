പാലക്കാട്∙ അട്ടപ്പാടിയില്‍ കനത്തമഴ. ചുരത്തില്‍ ആനമൂളിക്ക് സമീപം പിക്അപ് വാന്‍ ഒഴുക്കില്‍പെട്ടു. ഡ്രൈവര്‍ ഉള്‍പ്പടെ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ ചാടിരക്ഷപെട്ടു. മന്ദംപൊട്ടി തോട് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലില്‍ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.

ചപ്പാത്ത് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ കുത്തിയൊലിച്ചുവന്ന വെള്ളത്തിൽ വാൻ ഒഴുകി പോകുകയായിരുന്നു. വാനിലുണ്ടായിരുന്ന സോമനും മകനും പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നവർ ഇട്ടുകൊടുത്ത കയറിൽ പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. വാനും വലിച്ചു കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല.

English Summary : Heavy rain in Attapapdi, pick up van flowed away