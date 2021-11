ഓഡിറ്റിങ്ങിനെ ആശങ്കയോടെയും ഭയത്തോടെയും കണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു: നരേന്ദ്രമോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓഡിറ്റിങിനെ ആശങ്കയോടെയും ഭയത്തോടെയും കണ്ടിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. സിഎജിയും സര്‍ക്കാരും പരസ്പരം എതിരാണെന്ന പൊതുചിന്ത മാറിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യപുരോഗതിയിലും ഭരണസംവിധാനത്തിലും ഓഡിറ്റിങ്ങിനെ അവിഭാജ്യഘടകമായാണു പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന ആദ്യ ഓഡിറ്റ് ദിനാചരണത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു ശേഷം മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രസക്തി നഷ്ടമാകും. എന്നാൽ സിഎജി ഒരു പൈതൃകമാണ്, എല്ലാ തലമുറയും അതു നെഞ്ചിലേറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് സിഎജിയും സർക്കാരും തമ്മിൽ വലിയ പ്രശ്നം നടന്നിരുന്നു. ഓഡിറ്റിനെ ഉദ്യാഗസ്ഥർ ഭയത്തോടെയാണു കണ്ടത്. എന്നാൽ ഇന്നതു മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ ആധുനികവത്കരണ കാലത്ത് സിഎജി ഓഡിറ്റിൽ സർക്കാർ ഇടപെടലുകൾ കുറഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

English Summary :CAG a heritage that every generation should cherish: PM Modi at first Audit Diwas