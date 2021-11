‘സാഡിസ്റ്റ് മനോഭാവക്കാർ കിഫ്ബിയെ തകർക്കുന്നു; വേറിട്ട വഴി കണ്ടെത്തണം’

തിരുവനന്തപുരം ∙ കിഫ്ബിയെ എതിർക്കുന്ന സാഡിസ്റ്റ് മനോഭാവമുള്ള കൂട്ടരുണ്ടെന്നും നാടിത് തിരിച്ചറിയണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. രാജ് ഭവനിൽ ചാൻസലർ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളം ഇന്ന് നിൽക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഒരിഞ്ചുപോലും മുന്നോട്ടുപോകരുത് എന്നതാണ് കിഫ്ബിയെ എതിർക്കുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം.

സംസ്ഥാനം ലേശം പുറകോട്ടു പോയാൽ അവർക്ക് ആശ്വാസവും സന്തോഷവുമാണ്. ബജറ്റിന്റെ ശേഷിവച്ച് വികസന പദ്ധതികളെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിനു നിർവഹിക്കാനാകില്ല. കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തികരംഗം വിഭവസമൃദ്ധമല്ല. സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന്റെ ശേഷിക്കുറവ് കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ശക്തിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ തലമുറയോട് ചെയ്യുന്ന കുറ്റമാകും. അപ്പോൾ വേറിട്ട വഴി സർക്കാരിനു കണ്ടെത്തേണ്ടിവരും.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസരംഗം ശക്തിപ്പെട്ടത് സർക്കാർ കാശുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, കിഫ്ബി എന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ പണമെത്തിച്ചതിനാലാണ്. വിവിധ മേഖലകളിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിലും കിഫ്ബിയുടെ സ്രോതസ്സ് ഉപയോഗിച്ചു. എന്നാൽ, കിഫ്ബിയെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാം ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താം എന്നാണ് ചില കൂട്ടർ നോക്കുന്നത്. പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കിഫ്ബിയെ സാധ്യമായ രീതിയിലെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കിഫ്ബിക്കെതിരായ വാര്‍ത്തകള്‍ ഗോസിപ്പ് വാര്‍ത്തകളെന്നും അത് കേരളത്തെ തകര്‍ക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. സിഎജിയുടെ കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട് പോലും വന്നിട്ടില്ല. അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട് നിയമസഭയില്‍ വരികയും സഭാ സമിതി പരിശോധിക്കുകയും വേണം. ഇതൊന്നും പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെപോലെ ഉത്തരവാദിത്ത സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവര്‍ ചോര്‍ന്നുകിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിമര്‍ശനമുയര്‍ത്തുന്നത് ശരിയാണോ എന്നും ധനമന്ത്രി ചോദിച്ചു.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലും ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിലും ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും കിഫ്ബി ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാണ് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ (സിഎജി) സ്പെഷൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. പൊലീസിലെ ക്രമക്കേട്, കിഫ്ബിയുടെ കടമെടുപ്പ് എന്നിവയ്ക്കെതിരെ മുൻപ് ഓഡിറ്റിലൂടെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തു സർക്കാരിന്റെ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ എസ്.സുനിൽരാജിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 14നു കിഫ്ബിക്കും ധനസെക്രട്ടറിക്കും സിഎജി കൈമാറിയെങ്കിലും സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

