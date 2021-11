ന്യൂഡൽഹി∙ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ആചാരങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങൾ ക്രമപ്രകാരമല്ലെന്നാരോപിച്ച് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കോടതിയുടെ പരാമർശം.

ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണവുമായ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലെ കോടതിക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കൂ. എങ്ങനെ ആരതി നടത്തണമെന്നോ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കണമെന്നോ കോടതിക്ക് നിർദേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അറിയിച്ചു.

തിരുപ്പതി ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്തിന് നിർദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീവരി ദാദയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ, ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യ കാന്ത്, ഹിമ കോലി എന്നിവരാണ് വാദം കേട്ടത്.

English Summary: Constitutional court can't interfere in daily rituals of a temple: SC