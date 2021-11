മലപ്പുറം∙ കോട്ടയ്ക്കലിൽ ഭാര്യയെ മൊഴി ചൊല്ലണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു നവവരനെ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭാര്യയുടെ ബന്ധുക്കൾ അറസ്റ്റിൽ. ചങ്കുവെട്ടി സ്വദേശി അബ്ദുൽ അസീബിനെ മർദിച്ച കേസിലാണു ഭാര്യയുടെ ബന്ധുക്കളാണു അറസ്റ്റിലായത്. മുസ്തഫ, മജീദ്, ജലീൽ, ഷഫീഖ് എന്നിവരാണു അറസ്റ്റിലായത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു വിവാഹ മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടു അസീബിനെ പ്രതികൾ ക്രൂരമായി മർദിച്ചത്.

English Summary: Groom was abducted by his wife's family and beaten in malappuram