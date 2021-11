സ്ത്രീ ലഹരിസംഘം കുടുങ്ങും; എക്സൈസ് സ്ക്വാഡിലേക്ക് കൂടുതൽ വനിതകൾ

കോഴിക്കോട് ∙ എക്സൈസ് സ്ക്വാഡിലേക്ക് കൂടുതല്‍ വനിതകൾ എത്തുന്നതോടെ സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് ലഹരി കടത്തുന്ന സംഘങ്ങളെ വേഗത്തിൽ പിടികൂടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എക്സൈസ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പുതുതായി 13 വനിത എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടിയാണ് എത്താൻ പോകുന്നത്. നിലവിൽ 20 പേർ സേനയിലുണ്ട്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്‌ക്വാഡുകളിൽ വനിതാ സിവിൽ എക്‌സൈസ് ഓഫിസർമാരുടെ സാന്നിധ്യം കൂടിയത് അന്വേഷണങ്ങൾക്കും വീട് പരിശോധനകൾക്കും ഉപകാരമാണെന്ന് എക്സൈസ് സംഘം പറയുന്നു. വിവിധ ജില്ലകളിൽ ലഹരിക്കടത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി സംശയിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സ്ത്രീകളുടെ രഹസ്യശൃംഖല പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ വനിതകൾ ഉൾപ്പെട്ട എക്‌സൈസ് സ്ക്വാഡിന് സാധിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം, വിവിധ ഹോൾസെയിൽ ചില്ലറ വിൽപന ഏജന്റുമാരുടെ കാരിയർമാരായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 8 സ്ത്രീകളെ വനിതാ ഓഫിസർമാരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ദിവസംതോറും പിടിയിലാകുന്ന ലഹരി സംഘങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യവും കൂടുതലാണ്. ഇതും വീടുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾ ആരുമില്ലെന്ന് വീട്ടുകാർ പറയുമ്പോഴും വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉള്ളതിനാൽ വേഗത്തിൽ പരിശോധന നടക്കും. പരിശീലനം പൂർണമായി ലഭിച്ച 20 പേരാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. വരാനിരിക്കുന്ന 13 പേർക്ക് നിലവിൽ പരിശീലനം നൽകുകയാണെന്ന് കോഴിക്കോട് ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ കെ.ജയപാലൻ പറഞ്ഞു.



മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടക്കാരുടെ രഹസ്യശൃംഖല തകർക്കുന്നതിൽ ജില്ലാതല, റേഞ്ച് തല എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഇപ്പോൾ 20 വനിതാ സിവിൽ എക്‌സൈസ് ഓഫീസർമാരുണ്ട്. സംശയാസ്പദമായ മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ തുറന്നുകാട്ടുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിവരശേഖരണത്തിലും മറ്റ് ഫീൽഡ് തല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇവർ മികച്ച ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ കെ.ജയപാലൻ പറഞ്ഞു. തുടരുന്ന പരിശീലനം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അത്തരം 15 വനിതാ ഓഫീസർമാരുടെ മുഴുവൻ സമയ പിന്തുണയും വകുപ്പിന് ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



പൊതുജനങ്ങളെയും എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് സ്‌ക്വാഡുകളെയും കബളിപ്പിക്കാൻ വനിതകളെ മയക്കുമരുന്ന് കാരിയറാക്കുകയും വ്യാജ കുടുംബമെന്നും ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്നും പറഞ്ഞു യുവതികൾ ലഹരി വിൽപനയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവേശനം സഹായിച്ചതായി വിവിധ റേഞ്ച് ലെവൽ സ്ക്വാഡുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.



ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചതിനു ശേഷം മയക്കുമരുന്ന് കടത്തു ശ്രമങ്ങൾ വർധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, ഡിപ്പാർട്മെന്റ് നഗരത്തിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും അതിന്റെ റേഞ്ച് ലെവൽ സ്ക്വാഡുകളിൽ പലതും പുനസംഘടിപ്പിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന് വാഹകർക്ക് അഭയം നൽകുന്നതായി സംശയിക്കുന്ന പല വാണിജ്യ അപ്പാർട്മെന്റും ഫ്ലാറ്റുകളും പെട്ടന്ന് നിരീക്ഷണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. പിടിയിലായവരിൽ പലരുടെയും മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന് അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരുടെയും കോൾ ഡീറ്റെയിൽ റെക്കോർഡുകൾ (സിഡിആർ) കാര്യക്ഷമമായ തുടർ അന്വേഷണത്തിനായി ഡിപ്പാർട്മെന്റിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാന മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് കേസുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ലഹരിസംഘവുമായി പ്രതികളുടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബന്ധം ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും കോൾ ഡേറ്റ വിശകലനം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വനിതകൾ സ്ക്വാഡിലേക്ക് എത്തുന്നതോടെ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗവും വിൽപനയും ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.



English Summary: More women are being recruited to the Excise Squad