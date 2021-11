ഗുജറാത്തിലെ മാംസാഹാരക്കട: സർക്കാരിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്ന് ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ

അഹമ്മദാബാദ് ∙ ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ വൈവിധ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്നു ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ. വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ തെരുവുകളിൽ മാംസ വിഭവങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഉന്തുവണ്ടിക്കടകൾ നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയർന്നതിനു പിന്നാലെയാണു മുഖ്യമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘ചിലർക്കു സസ്യാഹാരം കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം, ചിലർക്കു മാംസാഹാരവും. ബിജെപി സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. റോഡിലെ ചില ഉന്തുവണ്ടിക്കടകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നു ചില കോണുകളിൽനിന്ന് ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. വൃത്തിഹീനമായ ഭക്ഷണം വിൽക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണു ഞങ്ങൾ‌ക്ക് ആശങ്ക. വൃത്തിയില്ലാതെ ആഹാരം വിൽക്കുന്നതും ഗതാഗത തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമായ കടകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും.’– ആനന്ദ് ജില്ലയിലെ പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

റോഡിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണക്കടകൾ മാറ്റാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. മാംസാഹാര കടകൾ മാറ്റണമെന്നു ബിജെപി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനം. അഹമ്മദാബാദിൽ, സ്കൂളുകളുടെയും ആരാധനാലയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും 100 മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാംസാഹാരക്കടകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. വഡോദര, രാജ്കോട്ട്, ദ്വാരക എന്നീ നഗരങ്ങളിലും സമാന ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.

