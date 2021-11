പത്തനംതിട്ട∙ ജില്ലയിലെ അടൂർ, തിരുവല്ല താലൂക്കുകളിലെ പ്രഫഷനൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും റാന്നി,കോന്നി, മല്ലപ്പള്ളി, കോഴഞ്ചേരി താലൂക്കുകളിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്കും ബുധനാഴ്ച (നവംബർ 17) അവധി. ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോ.ദിവ്യ എസ് അയ്യരാണ് ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്.

English Summary : Rain havoc: Holiday for educational instituions of some taluks in Pathanamthitta district