സുശാന്ത് സിങ്ങിന്റെ 5 ബന്ധുക്കൾ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു

പട്ന ∙ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച ബോളിവുഡ് താരം സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുതിന്റെ ബന്ധുക്കളായ അഞ്ചു പേർ ഉൾപ്പെടെ ആറു പേർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. ബിഹാറിലെ ലഖിസരായിയിൽ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന എസ്‌യുവിയും ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം. ട്രക്ക് ഡ്രൈവറും സഹായിയും അപകട സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.

സുശാന്ത് സിങിന്റെ ബന്ധുക്കളായ ലാൽജിത് സിങ്, നിമാനി സിങ്, രാമചന്ദ്ര സിങ്, സുനിതാ ദേവി, അനിതാ ദേവി, ഡ്രൈവർ ചേതൻ കുമാർ എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. പരുക്കേറ്റ വാൽമീകി സിങ്, പ്രസാദ് കുമാർ എന്നിവരെ പട്ന മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സുശാന്ത് സിങ്ങിന്റെ സഹോദരീ ഭർത്താവും ഹരിയാന അഡിഷനൽ ഡിജിപിയുമായ ഒ.പി.സിങ്ങിന്റെ സഹോദരി ഗീതാദേവിയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ബന്ധുക്കൾ പട്നയിൽനിന്നു ജമുയിയിലേക്കു മടങ്ങുന്ന വഴിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.



