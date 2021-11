‘ഞാൻ 2 ഇന്ത്യയിൽനിന്നാണു വരുന്നത്’; കൊമേഡിയൻ വിർ ദാസിനെതിരെ പരാതിയുമായി ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപക ചർച്ചകൾക്കു വഴി തെളിച്ച സ്റ്റാൻഡ് അപ് കൊമേഡിയനും നടനുമായ വിർ ദാസിന്റെ ‘ഞാൻ 2 ഇന്ത്യയിൽനിന്നാണു വരുന്നത് (ഐ കം ഫ്രം 2 ഇന്ത്യാസ്)’ എന്ന കോമഡി പ്രോഗ്രാമിനു പിന്നാലെ വിർ ദാസിനെതിരെ പരാതി നൽകി ബിജെപി.

വാഷിങ്ടണിലെ കെന്നഡി സെന്ററിലായിരുന്നു വിറിന്റെ ‘വിവാദ’ കോമഡി പരിപാടി. ഇതിനു പിന്നാലെ വിദേശമണ്ണിൽ ഇന്ത്യയെ താറടിച്ചു കാട്ടിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി ഡൽഹി വക്താവ് ആദിത്യ ഛായാണ് വിറിനെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ‘വിദേശ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യയെ താറടിച്ചുകാട്ടാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും വിറിന്റെ അറസ്റ്റുവരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും’ ഛാ ട്വിറ്ററിൽ വിഡിയോ സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കെന്നഡി സെന്ററിലെ കോമഡി പരിപാടിയുടെ വിഡിയോ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വിർ ദാസ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചത്. ആറ് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ക്ലിപ്പിൽ, രാജ്യത്തിന്റെ വൈരുധ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും കർഷകസമരം മുതൽ മാലിന്യപ്രശ്നം വരെയുള്ള വിവാദ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും നർമത്തിൽപ്പൊതിഞ്ഞു വിർ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

‘30 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിൽനിന്നാണു ഞാൻ വരുന്നത്. പക്ഷേ അതേ ഇന്ത്യ 75 വയസ്സു പ്രായമുള്ള നേതാക്കളുടെ 150 വയസ്സു പഴക്കമുള്ള ആശയങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇപ്പോഴും ചെവി കൊടുക്കുന്നത്’– എന്ന വിറിന്റെ പരാമർശത്തെ കാണികൾ കയ്യടികളോടെയാണു വരവേൽക്കുന്നത്.

പിന്നാലെ പലരും ഈ വരികൾ കടമെടുത്തു ട്വിറ്ററിൽ കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. വിറിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും പലരും രംഗത്തെി. ആക്ഷേപഹാസ്യമാണു വിഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യ എന്ന വികാരമാണ് ഞാൻ അടക്കമുള്ളവരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നതെന്നും പിന്നാലെ വിർ ദാസ് കുറിപ്പ് ഇറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വിഷയത്തില്‍ കപിൽ സിബൽ അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിറിനു പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

