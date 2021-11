നിയമനിർമാണം നടത്തുന്നവർ രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളണം: മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോക്സഭാ, നിയമസഭാ സാമാജികർ രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്നു ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ 25 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നൂറാം സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ മുന്നിൽകണ്ടുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം. ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഐക്യത്തിനുമെതിരെ ശബ്ദമുയരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത വേണം. നമ്മുടെ ഐക്യമാണ് നാനാത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കതീതമായി ആരോഗ്യപരമായ ചർച്ചകളുണ്ടാകണം. പാർലമെന്റ് പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും പലപ്പോഴും തടസ്സപ്പെടുകയാണ്. നിയമനിർമാണം നടത്തുന്നവർ രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളണം. ജനാധിപത്യം വെറുമൊരു വ്യവസ്ഥിതി മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Conduct of lawmakers should be in line with Indian values: PM Modi