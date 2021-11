വർക്ക് ഫ്രം ഹോം, സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കണം; ശ്വാസം മുട്ടിയ ഡൽഹി ഇനി ‘വീട്ടിലിരിക്കും’

ന്യൂഡൽഹി ∙ വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ സ്കൂളുകളും വ്യവസായ ശാലകളും അടച്ചിടാനും ‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോം’ ഏർപ്പെടുത്താനും എയർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ അതിഗുരുതര സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം അനുസരിച്ച് ചേർന്ന എയർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിഷൻ യോഗത്തിനു ശേഷമാണ് തീരമാനം.

അടിയന്തര യോഗത്തിനു ശേഷം കമ്മിഷൻ ഡൽഹി, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കാണ് നിർദേശം കൈമാറിയത്. നവംബർ 21 വരെ ഡൽഹിയിലെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 50 ശതമാനം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വർക് ഫ്രം ഹോം നൽകുക, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടുക എന്നിവയാണു 9 പേജുള്ള ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്.

വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിനെ സുപ്രീം കോടതി ശനിയാഴ്ച വിമർശിച്ചതിനു പിന്നാലെ സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കാനും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കാനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദേശം നൽകി. സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോം’ സൗകര്യവും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവശ്യസാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ട്രക്കുകൾ ഒഴികെ മറ്റൊരു വാഹനവും നവംബർ 21 വരെ ഡൽഹിയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്നും നിർദേശം നൽകി. ഡൽഹി മേഖലയിൽ അഞ്ച് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകൾക്കു മാത്രമേ പ്രവർത്തനാനുമതിയുള്ളൂ.



തിങ്കളാഴ്ച ഡൽഹി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ കമ്മിറ്റി (ഡിപിസിസി) സംഘാംഗങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിച്ചതായി മന്ത്രി ഗോപാൽ റായ് പറഞ്ഞു. മലിനീകരണം നേരിടാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം അനുസരിച്ചാണു വായു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ കമ്മിഷൻ യോഗം ഇന്നലെ വീണ്ടും ചേർന്നത്. ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, ഹരിയാന, യുപി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വിള അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെ ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കണമെന്നു മന്ത്രി കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ലോക്ഡൗൺ നീക്കത്തിന് എതിരെ വ്യാപാര മേഖല

വായു മലിനീകരണം തടയുന്നതിന് ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദേശത്തിനെതിരെ ചേംബർ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി രംഗത്തെത്തി. വീണ്ടും ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ബാധിക്കും. വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിച്ച സമയത്ത് ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാവും. അവസാന മാർഗമെന്ന നിലയ്ക്കു മാത്രമേ ലോക്ഡൗൺ പരിഗണിക്കാവൂയെന്ന് സംഘടനയുടെ ചെയർമാൻ ബ്രിജേഷ് ഗോയൽ പറഞ്ഞു.

സഫറിന്റെ കണക്ക് പറയുന്നു, കാരണം കത്തിക്കുന്നത് തന്നെ

വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകം വിള കത്തിക്കലാണെന്നാണു കേന്ദ്ര ഭൗമമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള വായു നിലവാര നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സഫർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ മാസം 4 മുതൽ 14 വരെയുള്ള കണക്കുകളിലും ഇതു കാണാം. മലിനീകരണത്തിന്റെ 25 ശതമാനം വിള കത്തിക്കലാണെന്നു നവംബർ നാലിലെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

നവംബർ 5ന് ഇതു 36 ശതമാനമായും ആറിന് 41 ശതമാനമായും വർധിച്ചു. ഏഴിന് ഇതു 48 ശതമാനമായിരുന്നു. എട്ടിനു 30 ശതമാനവും ഒൻപതിനും 10നും 27 ശതമാനവും 11ന് 26 ശതമാനവുമായിരുന്നു. 12 നു 35%, 13നു 31%, 14നു 12% എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു നില.



‘ഈ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ശരാശരി 31 ശതമാനമാണു വിള അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതു കൊണ്ടുള്ള മലിനീകരണം. ഇതു കേന്ദ്രം നൽകിയ കണക്കാണ്. എന്നാൽ കേന്ദ്രം സുപ്രീം കോടതിയിൽ പറയുന്നതു മറ്റൊന്നും. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്’ മന്ത്രി ഗോപാൽ റായ് പറഞ്ഞു.

കണക്കുകൾ കൃത്യമായി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ മലിനീകരണ പ്രതിരോധ പദ്ധതികൾ കൃത്യമായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുവെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

