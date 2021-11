സ്വകാര്യസ്ഥലത്തെ മദ്യപാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമല്ല; എന്താണ് ആ വിധിക്ക് പിന്നിൽ?

‘മറ്റുള്ളവർക്കു ശല്യമുണ്ടാക്കാതെ സ്വകാര്യ സ്ഥലത്തു മദ്യപിക്കുന്നതു കുറ്റമല്ല, മദ്യത്തിന്റെ മണമുണ്ടെന്നുള്ളതു കൊണ്ടു മാത്രം ഒരാൾ മദ്യലഹരിയിലാണെന്നു പറയാനാകില്ല.’ കേരള ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് സോഫി തോമസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ഈ പരാമർശത്തിനു പിന്നിൽ കൊല്ലം സ്വദേശി സലിം കുമാറിന്റെ 8 വർഷത്തെ പോരാട്ടമാണ്. പരാമർശം ചർച്ചയായെങ്കിലും സലിം കുമാറിന്റെ പോരാട്ടം സ്വകാര്യ സ്ഥലത്തെ മദ്യപാനമെന്ന അവകാശത്തിനു വേണ്ടി നടത്തിയതല്ലായിരുന്നു. മദ്യപിച്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി അതിക്രമം കാണിച്ചെന്ന കേസ് റദ്ദാക്കാനുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങൾ. ഇതിന്റെ വിധി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കോടതി മദ്യപാനം സംബന്ധിച്ച പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്.

പൊതു സ്ഥലത്തു മദ്യപിച്ചു ബഹളമുണ്ടാക്കിയെന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയ 118(എ) വകുപ്പിനു വ്യാഖ്യാനം നൽകിയാണ് കോടതി നടപടി. ഹർജിക്കാരൻ മദ്യപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റേഷനിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കിയെന്നതിനു തെളിവില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ലഹരിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് പൊതുസ്ഥലത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ വകുപ്പ് ബാധകമാകുന്നതെന്നും കോടതി വിശദീകരിച്ചു. അഡ്വ.ഐ.വി.പ്രമോദ്, അഡ്വ. ജി.ചന്ദ്രമോഹൻ എന്നിവരാണ് കേസിൽ പരാതിക്കാരനു വേണ്ടി ഹാജരായത്.

2013ൽ കാസർകോട് ബദിയടുക്ക പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ കേസാണു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റായ സലിം കുമാർ മദ്യപിച്ച് സ്റ്റേഷനിലെത്തി അതിക്രമം കാണിച്ചെന്നായിരുന്നു പരാതി. പരാതിക്കാരും സാക്ഷികളും പൊലീസുകാർ. മണൽ കടത്തു കേസിലെ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയാനെത്തിയതായിരുന്നു. പക്ഷേ കേസ് വന്നത് സലിംകുമാർ മദ്യപിച്ചു സ്റ്റേഷനിലെത്തി മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും.

കാസർ‍കോട് കോടതിയിൽ കേസ് നീണ്ടു പോയപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിലേക്കു മാറ്റാൻ സലിം അപേക്ഷ നൽകി. 2019ൽ കേസ് ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിധിയും വന്നു. കാത്തിരിപ്പ് 8 വർഷം നീണ്ടെങ്കിലും അന്തിമ വിജയം തന്റേതായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് സലിം കുമാർ. ഇപ്പോൾ കാസർകോട് കലക്ടറേറ്റിൽ റവന്യു വകുപ്പ് ജീവനക്കാരനാണ് കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം. നിയമവഴിയിലൂടെയുള്ള തന്റെ യാത്രയെപ്പറ്റി മനോരമ ഓൺലൈനിനോടു മനസ്സു തുറക്കുന്നു സലിം കുമാർ...

‘ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കുന്നിൻ മുകളിലേക്ക് ഓടി...’

2013ൽ പഡ്രെ വില്ലേജ് ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റാണു ഞാൻ. കാട്ടുകുക്കെ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഓഫിസ്. ഇപ്പോൾ അതു രണ്ടു വില്ലേജുകളായി. അന്നൊരു പണിമുടക്ക് ദിവസമായിരുന്നു. ഒരു മണൽ ലോറി കർണാടക അതിർത്തി ഭാഗത്തുനിന്നു വരുന്നു എന്ന വിവരം കിട്ടി. ലാൻഡ് ഫോണിലേക്കാണു കോൾ വന്നത്. ഞാനും വില്ലേജ് ഓഫിസറും ഉടൻ പുറപ്പെട്ടു. വഴിയിൽ മണൽ ലോറി കണ്ടു. അതു തട‍ഞ്ഞപ്പോൾ ലോറി ഡ്രൈവർ വാതിൽ ലോക്കു ചെയ്ത് ഗ്ലാസ് ഉയർത്തിയ ശേഷം പുറത്തിറങ്ങാതെ നിന്നു.

പെർള സ്വദേശി സുബ്ബണ്ണ നായികാണു വില്ലേജ് ഓഫിസർ. ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി. ബദിയടുക്ക പൊലീസിലും കാസർകോട് താലൂക്കിലും കലക്ടറേറ്റിലും വിവരമറിയിച്ചു. ഒരു മണിക്കൂറോളം കാത്തിരുന്നെങ്കിലും പൊലീസ് എത്തിയില്ല. ഇതിനിടെ ഒരു ബൈക്കിൽ ആയുധങ്ങളുമായി 3 പേരെത്തി. ഞങ്ങളെ അസഭ്യം പറയുകയും മർദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അടുത്തുള്ള കുന്നിൻ മുകളിലേക്ക് ഓടി. ഈ സമയത്ത് മണൽ ലോറി വന്ന വഴിയേ തിരിച്ചു പോയി. മൊഗേറു എന്ന സ്ഥലത്താണു സംഭവം നടക്കുന്നത്.

‘പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകുന്ന പരാതി’

ഗുണ്ടകൾ ആക്രമിച്ച വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകാൻ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ വൈകിട്ടോടെ സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകി. രേഖാമൂലം പരാതി നൽകണമെന്ന് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരാതിയുടെ അവസാനം ‘രേഖാമൂലം പരാതി നൽകണമെന്ന് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നു നൽകുന്ന പരാതി’ എന്നൊരു വരിയുണ്ടായിരുന്നു. വില്ലേജ് ഓഫിസർക്ക് മലയാളം അത്ര വശമില്ലാത്തതിനാൽ ഞാനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയതെന്ന് പൊലീസിനു നീരസമുണ്ടായിരുന്നു. പൊലീസ് കേസെടുത്തു. നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ഓഫിസിലെത്തി മൊഴിയെടുത്തു. ലോറിയുടെ നമ്പരൊക്കെ നൽകി. പിന്നീടാണു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായത്.

‘മണൽ മാഫിയയുടെ ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ...?’

2013 ഫെബ്രുവരി 26ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പൊലീസിൽനിന്നു വിളിയെത്തി. ലോറിയും പ്രതികളും പിടിയിലായി. തിരിച്ചറിയാൻ സ്റ്റേഷനിലെത്തണമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ ആ ദിവസം വില്ലേജ് ഓഫിസർ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു. വില്ലേജ് മാനും ഇല്ലായിരുന്നു. ഓഫിസ് അടച്ചിട്ട് എത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ‘നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല’ എന്ന മറുപടിയാണ് പൊലീസ് പറഞ്ഞത്. വൈകിട്ട് ഡ്യൂട്ടിക്കു ശേഷം ഞാൻ തനിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. ഗ്രേഡ് എസ്ഐയെ കണ്ടു. വാഹനം ഇതുതന്നെയാണോ എന്നു ചോദിച്ചു. അതേയെന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

അപ്പോൾ തെറ്റായ വാഹന നമ്പരുകൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെന്നു ഞാൻ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. പിന്നീടു ആക്രമിച്ചവർ വന്ന ബൈക്ക് സ്റ്റേഷനു പുറത്തുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അതു നോക്കാൻ പോയപ്പോൾ കുറച്ചാളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു. മണൽ മാഫിയയുടെ ആളുകൾക്ക് എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണോ എന്നു പോലും സംശയം തോന്നി. പൊലീസുകാരുമായി ചെറിയ വാക് തർക്കവുമുണ്ടായി.

‘പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയാൻ പോയയാൾ പ്രതിയായി’

സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ‍ സർക്കാരിന്റെ വാദം പറയാനാണു ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ പോയത്. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല പോയത്. എന്നാൽ ഞങ്ങളെ ആരും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഞാൻ മണൽ ലോറിക്കാരുടെ കയ്യിൽനിന്നു കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ ശേഷം ലോറി വിട്ടയച്ചതാണെന്നും പൊലീസുകാർ പറഞ്ഞു. തുടർന്നു തർക്കമായി. 3 പ്രതികളെയാണു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചത്. ലോറി ഡ്രൈവറെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആക്രമിക്കാൻ വന്ന ആളുകളല്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതു പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു പിടിച്ച പ്രതികളാണെന്നു പറഞ്ഞു ദേഷ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ ഞാൻ മൊഴിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെന്നു പറഞ്ഞ ബൈക്കുകൾ സ്റ്റേഷനു പുറത്തെ റോഡിലാണിരുന്നത്. ഇതും ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തു. പിന്നീട് എഫ്ഐആറിന്റെ കോപ്പി വേണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എസ്ഐയുടെ മുറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ 2 പൊലീസുകാരെത്തി ഞാൻ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാരോപിച്ചു. പൊലീസുകാർ ബലമായി മൗത്ത് അനലൈസർ ഉപയോഗിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത് ബദിയടുക്ക ആശുപത്രിയുണ്ട്. അവിടെ പോയി പരിശോധിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും സമ്മതിച്ചില്ല.

മദ്യപിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നെന്നും എസ്ഐയോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്റെ മൊബൈൽ വാങ്ങിവച്ചു. പിന്നീട് ഒരു സ്ലിപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് ഒപ്പിടാൻ നിർബന്ധിച്ചു. അതിൽ നേരത്തsയുള്ള സമയമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഞാൻ ഒപ്പിടാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഒരു പൊലീസുകാരൻ എന്നെ തല്ലാൻ കയ്യോങ്ങി. എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങി. അങ്ങനെ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയാനെത്തിയ ഞാൻ പുതിയ കേസിൽ പ്രതിയായി. പൊലീസുകാർ എനിക്കെതിരെ വാദിയും സാക്ഷിയുമായി.

എന്റെ വിവരമൊന്നും അറിയാതെയായപ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫിസർ ഫോണിലേക്കു വിളിച്ചു. ഞാൻ മദ്യപിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയെന്ന് പൊലീസുകാർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നിലത്ത് കുഴഞ്ഞു വീണെന്നും നിരോധിത പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നും സ്റ്റേഷൻ അലങ്കോലമാക്കിയെന്നും പറഞ്ഞു. വില്ലേജ് ഓഫിസർ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിളിച്ചറിയിച്ചതനുസരിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെത്തി എന്നെ ജാമ്യത്തിലിറക്കി.

നിയമപോരാട്ടത്തിന്റെ തുടക്കം

കാസർകോട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡിഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലായിരുന്നു കേസ് ആദ്യം. വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കെതിരായ കേസ് നമ്പർ 112–13 ഫെബ്രുവരി 26നും, എന്നാൽ ലോറി പിടിച്ച സംഭവം കേസ് രേഖകളിൽ ഫെബ്രുവരി 27നും എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ലോറി പിടിച്ചതിനു ശേഷം മൊഴി കൊടുക്കാൻ പോയതാണു ഞാൻ. 26നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ വാഹനം എങ്ങനെ 27നു പിടിച്ചെടുക്കും? ഈ വൈരുധ്യം ചർച്ചയായി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കസ്റ്റഡിയിലെ വാഹനം മോഷണം പോയ രേഖകളില്ല എന്നും വാദിച്ചു. പിന്നീടു കേസ് നീണ്ടു. തുടർച്ചയായി അവധിക്കു വച്ചതോടെ ഹൈക്കോടതിയിലേക്കു മാറ്റാൻ അപേക്ഷ നൽകി. അങ്ങനെ 2019ൽ കേസ് ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി.

തെളിവില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയ കോടതി

എനിക്ക് മദ്യത്തിന്റെ മണമുണ്ടായിരുന്നു, അതിനാൽ മദ്യപിച്ചിരുന്നു എന്നാണു പൊലീസ് വാദിച്ചത്. വൈദ്യപരിശോധന നടത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ വാദങ്ങൾ നിലനിന്നില്ല. പൊതു നിരത്തിലെ പരിശോധനയ്ക്കാണ് മൗത്ത് അനലൈസർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. വാദിയും സാക്ഷികളും പൊലീസുകാർ തന്നെ. എന്തായാലും സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമം കാണിച്ചതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ പൊലീസ് പരാജയപ്പെട്ടു. ഹർജിക്കാരൻ മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്നുതന്നെ പരിഗണിച്ചാൽ പോലും അദ്ദേഹം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മോശമായി പെരുമാറിയതിനോ, മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതിനോ തെളിവില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

