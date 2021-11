ന്യൂഡൽഹി∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുൽഗാം ജില്ലയിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ സുരക്ഷാ സേന നാല് ഭീകരരെ വധിച്ചെന്നു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.പോംബെ, ഗോപാൽപോര ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണെന്നു സുരക്ഷാ സേനാ ഉഗ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ശ്രീനഗറിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ സുരക്ഷാ സേന രണ്ടു ഭീകരരെ വധിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Four militants killed in encounter with security forces in J&K's Kulgam