തിരുവനന്തപുരം∙ എല്‍ജെഡി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തെ ചൊല്ലി എല്‍ജെഡിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി. എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ എൽജെഡി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരായ ഷെയ്ഖ് പി.ഹാരിസിന്‍റെയും വി.സുരേന്ദ്രന്‍ പിള്ളയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമത വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കെ.പി.മോഹനനും വര്‍ഗീസ് ജോര്‍ജും ഒപ്പമുണ്ടെന്നും ഇവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു.

എന്നാൽ വിമതരുടെ ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് എം.വി. ശ്രേയാംസ്കുമാർ പറഞ്ഞു. താൻ രാജിവയ്ക്കണോയെന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയാണ്. 20നു പാർട്ടി കമ്മിറ്റി ചേരാനിരിക്കെ സമാന്തര യോഗം ചേർന്നതു തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ ഏകപക്ഷീയമായി പെരുമാറുന്നെന്നാണ് ഷെയ്ഖ് പി.ഹാരിസിന്റെ പ്രധാന ആരോപണം. നാല് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാര്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തെന്നും ഷെയ്ഖ് പി.ഹാരിസ് അവകാശപ്പെട്ടു. വിമതരുടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചത് ഷെയ്ഖ് പി.ഹാരിസ്, വി.സുരേന്ദ്രന്‍ പിള്ള തുടങ്ങിയവരാണ്. എന്നാൽ യോഗം സ്ഥാനമാനങ്ങളോട് ആര്‍ത്തിയുള്ളവരുടേതെന്നായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ അധ്യക്ഷൻ തയാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം. എൽഡിഎഫിൽ പാർട്ടിക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചില്ല. കൂത്തുപറമ്പില്‍നിന്ന് ജയിച്ച കെ.പി.മോഹനന് മന്ത്രിയാകാന്‍ പറ്റിയില്ല, ബോര്‍ഡ് കോര്‍പറേഷന്‍ വിഭജനമുണ്ടായപ്പോള്‍ അര്‍ഹമായ പരിഗണന ലഭിച്ചില്ല തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് വിമത വിഭാഗം ഉയർത്തുന്നത്.

ശ്രേയാംസിനെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇവര്‍ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ സമീപിച്ചപ്പോള്‍ അടുത്ത ഏപ്രില്‍ വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. പാര്‍ട്ടിയുടെ ഏക എംപിയായ ശ്രേയാംസ് കുമാറിനെ കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിനും കൈവിടാനാവില്ല. ഭിന്നത രൂക്ഷമായതോടെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷന്‍ കെ.ശങ്കരന്‍ രാജിവച്ചിരുന്നു.

English Summary: LJD staring at split as friction within Kerala unit continues