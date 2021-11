സേനയ്ക്ക് മോദി കൈമാറും ഇന്ത്യൻ നിർമിത കോപ്ടറുകളും ഡ്രോണുകളും; ചടങ്ങ് യുപിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഉത്തർ പ്രദേശിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ‘രാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമർപ്പൺ പർവി’ൽ പ്രതിരോധ സേനാ തലവന്‍മാർക്കു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യൻ നിർമിത യുദ്ധ ഹെലികോപ്ടറുകളും ഡ്രോണുകളും അത്യാധുനിക യുദ്ധ സാമഗ്രികളും കൈമാറും.



സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയുടെ 75–ാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആഘോഷ പരിപാടിയായ ‘ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവിന്റെ’ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന മൂന്നു ദിവസം നീളുന്ന രാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമർപ്പൺ പർവിന് ബുധനാഴ്ചയാണ് യുപിയിൽ തുടക്കമായത്.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പു പ്രകാരം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് രൂപകൽപന ചെയ്യുകയും നിർമിക്കുകയും ചെയ്ത ഹെലികോപ്ടറുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യോമസേനാ തലവനു കൈമാറും.

ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് നിർമിത ഡ്രോണുകള്‍ കരസേനാ തലവനും കൈമാറും. ഡിഫന്‍സ് റിസർച് ആന്റ് ഡവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഷിപ്സ് രൂപകൽപന ചെയ്ത ആധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് സുരക്ഷാ കവചമാണു നാവികസേനാ തലവനു കൈമാറുക.

English Summary: PM To Hand Over Made-In-India Helicopters, Drones To Forces At UP Event