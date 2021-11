പന്ന്യന്നൂര്‍ ചന്ദ്രന്‍ വധം: പ്രതി പവിത്രൻ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു

പരിയാരം ∙ ബിജെപി നേതാവ് പന്ന്യന്നൂര്‍ ചന്ദ്രന്‍ വധക്കേസിലെ പ്രതി ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടു. ചീമേനി തുറന്ന ജയിലില്‍ ശിക്ഷയനുഭവിച്ചു വരുന്ന പന്ന്യന്നൂര്‍ തയ്യുള്ളതില്‍ താഴെകുനിയില്‍ ടി.കെ.പവിത്രന്‍ (54) ആണ് മരിച്ചത്. കോവിഡാനന്തര അസുഖത്തിന് കഴിഞ്ഞ നവംബര്‍ 14 നാണ് പരിയാരം ഗവ.മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

1996 മേയ് 25ന് ഭാര്യയോടൊപ്പം ബൈക്കില്‍ യാത്രചെയ്യവേയാണ് ചന്ദ്രന്‍ കൊലചെയ്യപ്പെട്ടത്. കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയാണ് പവിത്രന്‍. 2013 ലാണ് പവിത്രന് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷവിധിച്ചത്.



English Summary: Accused in the murder case died while undergoing treatment