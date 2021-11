ഡൽഹിയിലെ വായുനിലവാരം ഗുരുതരം; ഞായറാഴ്ച വരെ സ്ഥിതി തുടർന്നേക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുനിലവാരം വളരെ മോശമായിത്തന്നെ തുടരുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുനിലവാര സൂചികയിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 362 ആണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി ഡൽഹിയിൽ വായുനിലവാരം വളരെ മോശമാണ്. ഞായറാഴ്ചവരെയെങ്കിലും ഈ സ്ഥിതി തുടരുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.



ഡൽഹിയിലെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചു വിശദീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ ഇന്നു വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചു. ഞായറാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ശക്തമായ കാറ്റു വീശുന്നതോടെ വായുവിന്റെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടു തുടങ്ങുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെട്രോളജിക്കൽ വിഭാഗം (ഐഎംഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റ, ഇരട്ട അക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ നിരത്തുകളിൽ ഇറക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

