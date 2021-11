ബാങ്കുകളുടെ കിട്ടാക്കടത്തില്‍ 5 ലക്ഷം കോടി രൂപ തിരിച്ചുപിടിച്ചു: പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ മുന്‍ സര്‍ക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് ബാങ്കുകള്‍ക്കുണ്ടായ കിട്ടാക്കടത്തില്‍നിന്ന് 5 ലക്ഷം കോടി രൂപ തിരിച്ചു പിടിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. 2014ന് മുന്‍പുണ്ടായിരുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ 6-7 വര്‍ഷമായി രാജ്യത്തെ ബാങ്കിങ് മേഖല മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണ്.

സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ നടപടികള്‍ ഗുണംചെയ്തു. വായ്പയെടുക്കാനെത്തുന്നവര്‍ യാചകരാണെന്ന മനോഭവം മാറ്റി പങ്കാളിത്തത്തില്‍ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ ഉന്നതരുടെ യോഗത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



