ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ ചൈന വീണ്ടും നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയതിന്റെ തെളിവായി സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്ത്. കുറഞ്ഞത് 60 കെട്ടിടങ്ങളെങ്കിലും ചൈന നിര്‍മിച്ചുവെന്നാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് എന്‍ഡിടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. മാക്‌സര്‍ ടെക്‌നോളജീസ്, പ്ലാനറ്റ് ലാബ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളാണു പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രകാരം 2019ല്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍ നിലവിലില്ല. ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഇത് കാണാന്‍ കഴിയുക. അരുണാചലില്‍ ചൈന ഒരു ഗ്രാമം നിര്‍മിച്ചുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് നേരത്തേ വന്നിരുന്നു. ഇവിടെനിന്ന് 93 കി.മീ കിഴക്കാണ് പുതിയ നിര്‍മാണം. ചൈനയുടെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പെന്റഗണ്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചൈനയുടെ നടപടികള്‍ ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യാന്തര അതിര്‍ത്തിക്കും യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കും ആറ് കിലോമീറ്റര്‍ ഉള്ളിലാണ് പുതിയ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ സ്വന്തം പ്രദേശമാണെന്ന് വര്‍ഷങ്ങളായി വ്യക്തമാക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ചൈന ഇവിടെ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളില്‍ ആള്‍താമസം ഉണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അരുണാചല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: Second China-Constructed Enclave In Arunachal, Show New Satellite Images