ആർത്തവം ഭയം, ഗർഭപാത്രം നീക്കി സ്ത്രീകൾ; തിളച്ച എണ്ണയിൽ കൈപൊള്ളിക്കുന്ന ക്രൂരത

ഇഷ്ടികച്ചൂളയിൽ, മരമില്ലുകളിൽ, കരിമ്പും ഇഞ്ചിയും പരുത്തിയും വിളയുന്ന പാടങ്ങളിൽ, ആടുമാടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന പറമ്പുകളിൽ, പട്ടുനൂൽപ്പുഴു വിരിയുന്ന മൾബറിത്തോട്ടങ്ങളിൽ... അവരുണ്ട്.

മനുഷ്യരാണെന്നുതന്നെ മറന്നുപോകേണ്ടി വന്ന ആയിരക്കണക്കിനു പേർ. ദിവസവും 12–16 മണിക്കൂർ ജോലി, 10–20 രൂപ കൂലി, അര വയറിലേക്കു കിട്ടുന്ന മുഷിഞ്ഞ ആഹാരം, വയ്യാതെ തളർന്നിരുന്നുപോയാൽ പുറം പൊളിയുമാറു തല്ല്, അച്ഛനുമമ്മയ്ക്കുമൊപ്പം എല്ലുന്തിയും കണ്ണുമിഴിഞ്ഞും ഉടുതുണിയില്ലാതെയും പണിയെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ...

പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റും സാരിയും ചേർത്തു വലിച്ചു കെട്ടിയ കൂരകളിൽ മണ്ണോടു ചേർന്ന് അവരുറങ്ങും. ഉണർന്നാലുടനെ അടുത്ത ജോലി തുടങ്ങണം; അവധിയില്ലാത്ത ജോലി. പുറത്തെ ‘പരിഷ്കാരികളുടെ’ ലോകവുമായി അവർക്കു ബന്ധമില്ല; കാരണം അവർ അടിമകളാണല്ലോ. അടിമകൾ മാടുകളെപ്പോലെ ജീവിക്കണമല്ലോ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ 2021ലും തുടരുകയാണ് അടിമപ്പണി (bonded labour).

ലോകമാകെ അടിമപ്പണിയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 4 കോടി ജനങ്ങളിൽ ഒരു പങ്ക് ഇന്ത്യയിലാണെന്നതിൽ നമുക്കു തലതാഴ്ത്താം. തമിഴ്നാട്, കർണാടക, പഞ്ചാബ്, ഛത്തിസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ്, രാജസ്ഥാൻ, ബിഹാർ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഒഡീഷ, യുപി തുടങ്ങി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പൈശാചികമായ രീതിയിൽ തുടരുകയാണ് അടിമപ്പണി. കേരളത്തിൽ വയനാട്, കണ്ണൂർ മേഖലകളിലെ ആദിവാസികളെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയി ഇഞ്ചിപ്പാടങ്ങളിലും മറ്റിടങ്ങളിലും അടിമവേല ചെയ്യിക്കുന്നതു പലപ്പോഴായി വെളിച്ചത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ഫരീദാബാദിലെ ഗോതമ്പു പാടത്ത് വിളവെടുക്കുന്ന പെൺകുട്ടി. ചിത്രം: Money SHARMA / AFP

കേരളത്തിൽ അടിമപ്പണി നടക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ആശ്വാസം. എന്നാൽ, ഫ്ലാറ്റിന്റെ ആറാം നിലയിൽനിന്നു താഴെ വീണു വീട്ടുജോലിക്കാരി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഫ്ലാറ്റുടമയ്ക്കെതിരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അടിമവേല ചെയ്യിച്ചതിനും കേസെടുത്തു എന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വാർത്തയ്ക്കു പിന്നാലെ അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോഴാണു തിരിച്ചറിഞ്ഞത്; ഉണ്ട്, ഇവിടെയുമുണ്ട് അടിമവേലയുടെ ചോരക്കറ. ശരിയാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതു തീരെക്കുറവാണ്. പക്ഷേ, എത്ര ചെറുതെങ്കിലും കറ കറതന്നെയാണല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതങ്ങളുടെ കറ.

ആ 500 രൂപയ്ക്ക്, കാലുവിനു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ജീവൻ

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാൽഘർ ജില്ലയിലെ ആദിവാസിഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കാലു പവാർ ജീവനൊടുക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ച മകനു ശവക്കച്ച വാങ്ങാൻ കോർഡെ എന്ന പണക്കാരനിൽനിന്നു കാലു 500 രൂപ വാങ്ങിയിരുന്നു. ആ പണത്തിനു പകരം ജോലി ചെയ്താൽ മതിയെന്നായി കോർഡെ. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ മുതൽ ഇക്കൊല്ലം ഓഗസ്റ്റ് വരെ കാലുവിനെ പാടത്ത് എല്ലുരുകും പോലെ പണിയെടുപ്പിച്ചു. 500 രൂപയ്ക്ക് 10 മാസത്തോളം നരകയാതന. പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്നു കരഞ്ഞപ്പോൾ കേസു കൊടുക്കുമെന്നു പേടിപ്പിച്ചു. കാലുവിന്റെ കൈവിരൽ പതിപ്പിച്ച കടലാസുകൾ കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

കടം ഇന്നുതീരും നാളെത്തീരുമെന്നു കരുതി കാത്തിരുന്നിട്ടു നടക്കാതെ വന്നതോടെ, കാലു ഒടുവിൽ ജീവനൊടുക്കി. ഭാര്യയുടെ പരാതിയിൽ കോർഡെയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പക്ഷേ, കാലുവിന് ഇനി നീതി കിട്ടില്ലല്ലോ. ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അടിമവേല നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതുൾപ്പെടെ പല തരത്തിലാണ്.

അഗർത്തലയിലെ ഒരു ഇഷ്ടികച്ചൂളയില്‍നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: REUTERS/Jayanta Dey

1) വീട്ടിലെ ആരെങ്കിലും കടംവാങ്ങുന്ന തുകയുടെ പേരിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഴുവൻകൊണ്ട് അടിമപ്പണി ചെയ്യിക്കുക. എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത പാവങ്ങളുടെ വിരലടയാളം വാങ്ങി അതിൽ കൂടിയ തുകയും മറ്റും എഴുതിച്ചേർത്താകും തട്ടിപ്പ്. അധികാരികളും പൊലീസുമെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണു ക്രൂരത. കടം കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ളത് പണിയെടുത്തു വീട്ടണമെന്ന ‘നിബന്ധന’യുടെ മറവിലാണ് അടിമപ്പണി ഏറെയും. ഭൂരിഭാഗം കേസുകളിലും ജോലിക്കാരെ പുറംലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ല

2) മനുഷ്യക്കടത്തിലൂടെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അടിമവേല ചെയ്യിക്കുക

3) ചില ‘തെറ്റുകൾക്ക്’ ജയിൽശിക്ഷ ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു പണിയെടുപ്പിക്കുക. ഇനിയാണ് പുതിയ കാലത്തിന്റെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള അടിമവേല. സ്ഥാപനങ്ങളും കമ്പനികളും യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം വളരെ മോശം സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിൽ ചട്ടങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ ജോലിയെടുപ്പിക്കുകയെന്നതാണ് ഒന്ന്. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തത്. അടിമവേല നിരോധന (1976) നിയമം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും പല സംഭവങ്ങളും ഈ വകുപ്പിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. തെളിവില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് പൊലീസും അധികൃതരും കൈകഴുകുന്നു.

തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിൽ നിന്ന് പൈസ എടുപ്പിക്കും; കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ലഹരി

മധ്യപ്രദേശിലെ ഗുണ ജില്ലയിലെ ചെറുഫാക്ടറിയിൽ ഇക്കൊല്ലം ഫെബ്രുവരിയിലാണു സംഭവം. ലീറ്റർ കണക്കിനു ശർക്കരപ്പാനിയുണ്ടാക്കുന്നതിനിടെ അതൽപം തൂവിപ്പോയി. ചെയ്തതാരെന്നു ചോദിച്ച് മുതലാളി എത്തിയപ്പോൾ അടിമപ്പണിക്കാർ മിണ്ടിയില്ല. ഉടൻ എല്ലാവരെയും നിരത്തിനിർത്തി തിളച്ച എണ്ണയിൽ കൈമുക്കി അതിലിട്ടിരിക്കുന്ന പൈസ എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെറ്റു ചെയ്യാത്തവരുടെ കൈ പൊള്ളില്ലത്രേ. ചിലർ അടി പേടിച്ച് കൈ മുക്കി, മറ്റു ചിലർ എത്ര തല്ലിച്ചതച്ചിട്ടും എണ്ണയിൽ തൊട്ടില്ല. പിറ്റേന്നു വീണ്ടും എണ്ണ പരീക്ഷ തുടരുമെന്നറിഞ്ഞതോടെ ജീവനും കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടിയ ചിലരെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും പരാതി കൊടുക്കാൻ ഭയം. നാട്ടുകൂട്ടം മുതൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണാധികാരികൾ മുതൽ പൊലീസ് മുതൽ സകലരെയും അവർക്കു ഭയമാണ്.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ശർക്കര നിർമാണ ഫാക്ടികളിലൊന്നിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: Sajjad HUSSAIN / AFP

മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ബോധവൽക്കരണത്തിനൊടുവിലാണ് അവർ അടിമവേല ചെയ്യിച്ചയാൾക്കെതിരെ പരാതി കൊടുക്കാൻ തയാറായത്. തുടർന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇടപെട്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഇവിടെ നിന്നു രക്ഷിച്ചു. പഞ്ചാബിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ അടിമവേല ചെയ്യുന്ന യുപി, ബിഹാർ സ്വദേശികളെ ലഹരി കുത്തിവച്ച് നിർത്താതെ ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നുവെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ ഈ ഏപ്രിലിലാണു പുറത്തുവന്നത്. തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പഞ്ചാബ് സർക്കാരിനു കത്തെഴുതി. തുടർച്ചയായ ലഹരി ഉപയോഗം മൂലം മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം ഉള്ളവരായി മാറിയ 58 പേരെ പഞ്ചാബിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിഎസ്എഫ് കണ്ടെത്തി മോചിപ്പിച്ചു.

7 വർഷം മുൻപ് മകനെ ‘വിറ്റു’; കാരണം കടം

മുതലാളിയിൽ നിന്നു കടം വാങ്ങിയ പണം തിരികെ നൽകാൻ പറ്റാതെ വന്നതോടെയാണു രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ കൂലിപ്പണിക്കാരൻ എട്ടുവയസ്സുകാരൻ മകനെ അയാൾക്കു വിറ്റത്. 300 ആടുകളുമായി ദിവസം 25–30 കിലോമീറ്റർ നടപ്പായിരുന്നു അന്നുമുതൽ ആ കൊച്ചുകുട്ടി. ഗൾഫിൽ ആടുജീവിതം നയിച്ച നജീബിന്റെ കഥ നാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തു തന്നെ ആടുമാടുകളായി ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ തീ പുകയുന്നു. 7 വർഷത്തിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞകൊല്ലമാണ് അവൻ രാജസ്ഥാനിലെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. മുതലാളിയുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഒളിച്ചോടി കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നു നടന്ന് പഴയ ഓർമയിൽ വീടു തിരഞ്ഞുതിരഞ്ഞ് എത്തുകയായിരുന്നു.

പക്ഷേ, കോവിഡും ലോക്ഡൗണും ഏൽപിച്ച അടിയി‍ൽ പട്ടിണിയുടെ നടുവിലായിരുന്നു കുടുംബം. തിരിച്ചെത്തിയ മകനു കൊടുക്കാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കോവിഡ് കാലത്ത് അടിമവേല കൂടിയെന്നു കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദരിദ്രർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരായ നാളുകളിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന്റെ പേരിൽ പോലും അടിമപ്പണി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നവരുണ്ട്. കഴിഞ്ഞവർഷം മധ്യപ്രദേശിലെ ഗുണയിൽ അടിമവേലയ്ക്കിടെ ബാലൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതു വിവാദമായിരുന്നു. ഈ കുട്ടിയുടേത് അടക്കമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ കോവിഡ് ദുരിതത്തിൽനിന്നു കരകയറാനാണ് അടിമജോലിക്കു സമ്മതം മൂളിയത്.

കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗണിനെത്തുടർന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിനിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന തൊഴിലാളി വനിതയുടെ കാലുകൾ. ന്യൂഡൽഹിയില്‍നിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: SAJJAD HUSSAIN / AFP

കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും നിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് അടിമവേലക്കാർ പുനരധിവാസം കാത്തു കഴിയുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പലർക്കും സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഇടപഴകാനുള്ള കഴിവുപോലും നഷ്ടമായിരുന്നു. കുട്ടികളിൽ പലരുമാകട്ടെ അക്ഷരമോ അക്കങ്ങളോ കണ്ടിട്ടുപോലുമില്ല.

2019ൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ ആ ചിത്രം ഓർമയില്ലേ? 1000 രൂപ കടം വാങ്ങിയതിന്റെ പേരിൽ 5 വർഷം കാഞ്ചീപുരത്ത് തടിമില്ലിൽ അടിമപ്പണി ചെയ്യേണ്ടി വന്ന കാശി എന്ന അറുപതുകാരൻ. പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാത്ത കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മുന്നിൽ കാൽമുട്ടു കുത്തി നിൽക്കുന്ന മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ കാശിയുടെ ചിത്രം ഇന്ത്യയിലെ അടിമത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ‌മില്ലിൽ ജോലിക്കു കയറിയാൽ കടം വീടുന്നതുവരെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകരുതെന്നാണു വ്യവസ്ഥ. എത്രപണിയെടുത്താലും കടം കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയില്ലെന്ന ക്രൂര മാജിക്കും ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നു. ഇവിടെ അകപ്പെട്ട ദമ്പതികളിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രസവത്തിനു പോലും പുറത്തുവിടില്ല. മിന്നൽ റെയ്ഡിൽ റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തി രക്ഷിച്ചത് കാശി ഉൾപ്പെടെ 42 പേരെയാണ്.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ കരിമ്പിൻപാടത്തു നടക്കുന്ന വിളവെടുപ്പ്. ചിത്രം: SANJAY KANOJIA / AFP

എങ്ങനെ മറക്കും, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ‘ഗർഭപാത്രമില്ലാത്ത’ സ്ത്രീകളെ!

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറാഠ്‌വാഡ മേഖലയിലെ ബീഡിൽ മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും ഗർഭപാത്രമില്ല. വിശപ്പാണോ ഗർഭപാത്രമാണോ വലുതെന്ന ചോദ്യത്തിനു മുന്നിൽ അവർ ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററുകളിലേക്കു പോകുന്നു, ഗർഭപാത്രം നീക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നു. ഒരസുഖവും ഇല്ലെങ്കിലും ഗർഭപാത്രം നീക്കി കണ്ണീർ പോലും മരവിച്ച ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആർത്തവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ്. കാരണം, ആർത്തവം ഉണ്ടാകുന്നവരെ കരിമ്പുപാടങ്ങളിലെ ജോലിക്കു കരാറുകാർ വിളിക്കില്ല. ജോലിക്ക് ആർത്തവവും ക്ഷീണവുമൊക്കെ തടസ്സമാകും. ഓരോ ദിവസവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അളവ് കരിമ്പുവെട്ടാൻ പ്രയാസമാകും എന്നൊക്കെ കരാറുകാർ ചൂടാകും.

ജോലിയിൽ ഉദാസീനത കാട്ടിയാൽ ‘പിഴ’യുമുണ്ട്. കരിമ്പിൻ പാടത്ത് എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുത്താലേ വിശപ്പകറ്റാനുള്ള ആഹാരം കിട്ടൂ. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കാശ് കൂട്ടിവച്ചു വേണം കുടുംബത്തിനു വർഷം മുഴുവൻ കഴിയാൻ. പിന്നെ ഗർഭപാത്രം കളയുകയല്ലേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എന്ന ബീഡിലെ സ്ത്രീകളുടെ ചോദ്യം ആത്മാവിൽ ചോരവാർന്നാണ് ഇന്ത്യ കേട്ടത്. 2–3 കുട്ടികളായാൽ ഗർഭപാത്രം നീക്കണമെന്നത് ഇവിടെ ആചാരം പോലെ ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ജീവിക്കാനും കുടുംബം പോറ്റാനുമായി ഗർഭപാത്രം ഒഴിവാക്കിയവരിൽ 20 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾ വരെയുണ്ടെന്നോർക്കണം. പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വയസ്സിൽ വിവാഹിതരായി 20 വയസ്സിനകം കുട്ടികളും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗർഭപാത്രം നീക്കി ജോലിക്കു പോയില്ലെങ്കിൽ പട്ടിണികിടന്നു മരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നായാൽ മറ്റു വഴിയില്ലല്ലോ.

‌

ആർത്തവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചുമർ ചിത്രത്തിനു സമീപത്തുകൂെട കടന്നു പോകുന്നയാള്‍. ചിത്രം: David TALUKDAR / AFP

വൻജാർവാഡി എന്ന മേഖലയിൽ പകുതി സ്ത്രീകൾക്കും ഗർഭപാത്രമില്ലാതായിരിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പഞ്ചസാര ബെൽറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഖലകളിൽ കരിമ്പുവെട്ടുന്ന ജോലിക്കായാണു തൊഴിലാളികൾ ബീഡിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ കുടിയേറുന്നത്. 6–7 മാസം നീളുന്ന വിളവെടുപ്പ് കാലത്തിനു ശേഷം തിരികെ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങും. പല കരാറുകാരും ഗർഭപാത്രം നീക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനുള്ള പണം അഡ്വാൻസ് ആയി കൊടുക്കും. ജോലിയെടുത്തു വീട്ടിയാൽ മതിയെന്ന വാഗ്ദാനത്തോടെ.

ആർത്തവമുണ്ടായാൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ വേഗം കുറയുമെന്നതു മാത്രമല്ല, ശുചിമുറി പോലുമില്ലാതെ കരിമ്പിൻ പാടത്തു താമസിക്കുമ്പോൾ മറ്റു കഷ്ടപ്പാടുകളും പലതുണ്ടെന്നു സ്ത്രീകൾ പറയുന്നു. ‘കുറഞ്ഞ കൂലിക്കു കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യിക്കുകയാണെന്നറിയാം. പക്ഷേ, അതിനിടയിൽ ആർത്തവമുണ്ടായി ഏതാനും ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെയും കൂലി കുറയു’മെന്നു പറയുമ്പോൾ അവർ കരയില്ല. കണ്ണീർ വറ്റിയ സ്ത്രീകളാണവർ. പ്രശ്നം വിവാദമാകുകയും രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധവരെ നേടുകയും ചെയ്തതോടെ അധികൃതർ രംഗത്തെത്തിയത് സ്ത്രീകൾക്ക് ആശ്വാസമാകുമെന്നു കരുതാം.

കനത്ത പുകമഞ്ഞിനിടെ ഡൽഹിയിലെ ഒരു നിർമാണ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: Dominique FAGET / AFP

നമ്മുടെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ അടിമവേലയ്ക്കിരയാകുമ്പോൾ

കർണാടകയിലെ പൊന്നംപെട്ട് എന്ന സ്ഥലത്തു കുട്ടിക്കാലത്തു ജോലി തേടി എത്തിപ്പെട്ടതാണു തിരുനെല്ലി സ്വദേശിനി ശാന്ത. പിന്നീട് അവൾ സ്വന്തം നാടും വീടും കാണുന്നത് 15 വർഷത്തിനു ശേഷം 2018ലാണ്. അതും അടിമവേലയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ സസ്റ്റെയ്നബിൾ ഡവലപ്മെന്റ് (എഫ്എസ്ഡി) എന്ന സംഘടന ഇടപെട്ടു മോചിപ്പിച്ചതു കൊണ്ടു മാത്രം. എഫ്എസ്ഡിയുടെ കേരളത്തിലെ യൂണിറ്റ്, പ്രോജക്ട് കോഓർഡിനേറ്റർ സി.കെ.ദിനേശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വയനാട്ടിലാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജോയിന്റ് വോളന്ററി ആക്‌ഷൻ ഫോർ ലീഗൽ ഓൾറ്റർനേറ്റിവ്സ് (ജ്വാല) എന്ന സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടറാണു ദിനേശൻ.

അദ്ദേഹവും സംഘവും തിരുനെല്ലിയിൽ വിവരശേഖരണത്തിന് എത്തിയപ്പോഴാണു ശാന്തയെക്കുറിച്ചു വിവരം ലഭിക്കുന്നതും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതും. കളിച്ചും പഠിച്ചും നടക്കേണ്ട കാലത്തു വീട്ടുജോലിയുടെ കഠിനതകളിലായിരുന്നു ശാന്ത. എഴുത്തും വായനയും പഠിച്ചില്ല. ജോലിക്കു കൃത്യമായ കൂലിയും കിട്ടിയില്ല. വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ നിന്നു മനുഷ്യക്കടത്തിലൂടെയും അല്ലാതെയും അടിമവേലയിലേക്കു തള്ളിയിടപ്പെട്ട ഒട്ടേറെപ്പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണു ശാന്ത. കുടകിലെ ഇ‍ഞ്ചിപ്പാടങ്ങളിൽ ചോരനീരാക്കി അധ്വാനിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ആദിവാസി യുവാക്കളെക്കുറിച്ചു പല വാർത്തകളും വന്നിരുന്നു. ചിലർ ക്രൂരത താങ്ങാനാകാതെ അവിടെക്കിടന്നു മരിച്ചു. ചിലർ കുടകിൽനിന്നു നടന്നു നടന്നു തളർന്നവശരായി തിരികെയെത്തി. മറ്റു ചിലർ ഇഞ്ചിപ്പാടങ്ങളിൽ മണ്ണും പൊടിയും പുരണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവിച്ചു.

ബിഹാറിൽ വയലുകളിലെ ജോലിക്കു ശേഷം മടങ്ങുന്നവർ. ചിത്രം: XAVIER GALIANA / AFP

ആറളം ആദിവാസി പുനരധിവാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് മഹാരാഷ്‌ട്രയിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അടിമവേല ചെയ്യിച്ച സുരേഷി(23)നെ 2013ൽ പൊള്ളലേറ്റ നിലയിൽ മുംബൈയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മനസ്സു പിടിവിട്ടുപോയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ യുവാവ്. 500 രൂപയ്ക്ക് ആറളത്തു നിന്ന് ഏജന്റ് ‘വാങ്ങി’ക്കൊണ്ടുപോയ മറ്റൊരു യുവാവിനെയും തിരികെയെത്തിച്ചിരുന്നു. ആദിവാസികളെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ചിലയിടങ്ങളിലും അടിമവേല ചെയ്യിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നെന്നും പലരെയും രക്ഷിക്കാനായെന്നും ദിനേശൻ പറഞ്ഞു. 2015 മുതൽ 3 വർഷത്തിനിടെ മുപ്പതോളം കേസുകളാണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

കേരളത്തിൽ അടിമവേല സംഭവങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിലും മലയാളി ആദിവാസി യുവാക്കളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കർണാടക ഹാസനിലെ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഫാക്ടറിയിലെ അടിമവേലയിൽ നിന്നു ജ്വാലയും എഫ്എസ്ഡിയും ചേർന്നു രക്ഷിച്ച ബത്തേരി നൂൽപ്പുഴ സ്വദേശി സുരേഷ് ആദിവാസി പണിയ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട യുവാവാണ്. ചില സംഭവങ്ങൾ ‘ബോണ്ടഡ് ലേബർ’ എന്നു തന്നെ പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തുമെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം കേസുകളിലും ഇതുണ്ടാകാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അലഹബാദിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: SANJAY KANOJIA / AFP

കോഴിക്കോട് നഗരമധ്യത്തിൽ സ്വർണാഭരണ നിർമാണ ശാലയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 9 ബംഗാളി കുട്ടികളെ അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ പാർപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതു 2018ലാണ്. കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നു വീണു മരിച്ച തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനിയായ വീട്ടുജോലിക്കാരിയെ അന്യായമായി തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചു ജോലി ചെയ്യിച്ചതാണെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ‘കേരളത്തിൽ ബോണ്ടഡ് ലേബർ തീർത്തും ഇല്ലെന്നു പറയാനാകില്ല. വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളുവെങ്കിലും അതു ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറഞ്ഞതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അടിമവേല സംഭവങ്ങൾ ഏറിയിട്ടുണ്ട്. ’ എഫ്എസ്ഡി ഇന്ത്യ എക്സിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ. കെ.കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലാണു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം.

പുതിയ കാലം, പുതിയ അടിമത്തം

ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ താമസിപ്പിച്ച്, കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിനു ജോലി ചെയ്യിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു ദിനേശൻ പറയുന്നു. കടം വാങ്ങിയ പണത്തിനു പകരം ചില ഏജന്റുമാർ ഇങ്ങനെ പലരെയും ജോലിക്കെത്തിക്കുന്നുണ്ടത്രേ. കേരളത്തിൽ ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനികളുടെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയ 4 പേരെ രക്ഷിച്ചെങ്കിലും ബോണ്ടഡ് ലേബർ എന്ന രീതിയിൽ അതു പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നു ദിനേശൻ പറഞ്ഞു. ‘യുവാക്കളെ ഒരു കെട്ടിടത്തിലാക്കി, മൊബൈൽ ഫോണ്‍ പിടിച്ചുവാങ്ങിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നു മണിക്കൂറുകളോളം ഉൽപന്നങ്ങൾ തരംതിരിക്കുന്ന ജോലി. രാവിലെ വലിയ ബാഗുകളിൽ ഉൽപന്നങ്ങളുമായി വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങണം.

അലഹബാദിൽ ബലൂൺ വിൽപന നടത്തുന്ന പെൺകുട്ടി. ചിത്രം: SANJAY KANOJIA / AFP

എംബിഎ വിദ്യാർഥികളാണെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞാണിവർ വരിക. ഇത്ര തുക വിറ്റുവരവ് നേടിയിരിക്കണമെന്ന നിർദേശം പാലിക്കാത്തവരെ വൈകിട്ടു പരസ്യമായി അവഹേളിക്കും. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണു ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത്. പീഡനം താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത 4 പേർ അവിടെനിന്ന് രഹസ്യമായി ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നു പൊലീസ് ഇടപെട്ടു രക്ഷിച്ചെങ്കിലും കേസായില്ല. പുതിയ കാലത്ത് പുതിയ രീതിയിലുള്ള തൊഴിൽ അടിമത്തങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കണം. മനുഷ്യക്കടത്താണു മറ്റൊരു ഭീകരത. ഇവയെ എല്ലാം ഒരുമിച്ചു കണ്ടാലേ ഈ പ്രശ്നത്തിനു ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടാകൂ,’’ അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ജീവിക്കാനായി വെമ്പുന്ന പാവങ്ങളെ അടിമകളാക്കി വിലസുന്ന സമൂഹമായി നമുക്കു മാറേണ്ട. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ ക്രൂരത അറ്റു പോയെങ്കിൽ...

