മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമായി അമ്മ കിണറ്റിൽ ചാടി; കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

കൊല്ലം∙ മൂന്നു മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞുമായി അമ്മ കിണറ്റിൽ ചാടി ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചു. കുഞ്ഞു മരിച്ചു. പത്തനാപുരം പട്ടാഴിയിൽ സാംസി ഭവനിൽ ഷിബുവിന്റ ഭാര്യ സാംസിയാണ് കുഞ്ഞുമായി കിണറ്റിൽ ചാടിയത്. ഷിബുവിന്റ ഇളയകുഞ്ഞ് ഹന്നയാണ് മരിച്ചത്. കുണ്ടറ സ്വദേശിയായ ഷിബു വിദേശത്താണ്.



മൂത്ത കുഞ്ഞിനെ സാംസിയുടെ അമ്മ രാവിലെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. തിരികെയെത്തിയപ്പോൾ സാംസിയെയും ഇളയ കുഞ്ഞിയെയും കണ്ടില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് കിണറിനുള്ളിൽ ഇരുവരെയും കണ്ടെത്തിയത്. പുറത്തെടുത്തപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞ് മരിച്ചിരുന്നു. സാംസി അടൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണം വ്യക്തമല്ല.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)