മുട്ടിൽ മുതൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ വരെ: പിന്നാലെ ‘തലമാറ്റം’; ആരായിരിക്കും ഇനി വനം മേധാവി ?

കോഴിക്കോട്∙ മുട്ടിൽ മരം മുറിയും മുല്ലപ്പെരിയാർ മരം മുറിയും സൃഷ്ടിച്ച വിവാദങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ വനം വകുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ചർച്ചയും ആരംഭിച്ചു. വകുപ്പിന്റെ തലവൻ മാറുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും തലപ്പത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് ? പി.കെ.കേശവന്റെ പിൻഗാമിയായി വനം മേധാവി സ്ഥാനത്ത് ആരെയായിരിക്കും സർക്കാർ കുടിയിരുത്തുക ? സീനിയറായ ഒരാൾ വനം മേധാവിയായി മാറുമ്പോൾ താഴെയുള്ള ആർക്കായിരിക്കും ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ കസേര കിട്ടുക ? സാധ്യതകൾ വെട്ടിയും തിരുത്തിയും ഡിപ്പാർട്മെന്റിലെ ഉന്നതന്മാർ തല പുകയ്ക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിനു മുന്നിൽ കൃത്യമായ ചില ചിത്രങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.



അടുത്ത േമയ് വരെയാണ് പി.കെ.കേശവൻ വനം േമധാവി സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവുക. പുതിയ വനം മേധാവിയെയാകട്ടെ സർക്കാരിന് ഒറ്റയടിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നിലവിലെ വനം മേധാവി, ചീഫ് സെക്രട്ടറി, അയൽ സംസ്ഥാനത്തെ വനം മേധാവി എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സമിതിയാണ് പുതിയ വനം മേധാവിയെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്.

മാർച്ചോടു കൂടി ഈ സമിതി യോഗം ചേരണം. രണ്ടു മാസമെങ്കിലും നടപടികൾ നീളും. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് ധാരണ സർക്കാരിന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പി.കെ.കേശവൻ കഴിഞ്ഞാൽ സീനിയോറിറ്റിയിൽ മുന്നിലുള്ളത് ബെന്നിച്ചൻ തോമസാണ്. എന്നാൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ മരം മുറി വിവാദത്തിൽ ബെന്നിച്ചൻ തോമസിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തതോടെ വനം മേധാവി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇനി അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കുമോ എന്നത് ഉറപ്പില്ല. തൽക്കാലം പി.കെ.കേശവന് തന്നെ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ അധിക ചുമതല നൽകി, ബെന്നിച്ചൻ തോമസിനെ വനം വകുപ്പിന് പുറത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും ചുമതലയിൽ നിയമിക്കാനും ആലോചന നടക്കുന്നുണ്ട്.

ബെന്നിച്ചനെതിരെ നടപടിയെടുത്തതിൽ വനം വകുപ്പിലെ ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ വലിയ അതൃപ്തിയാണ് ഉരുണ്ടു കൂടുന്നത്. രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ വകുപ്പു മന്ത്രിയെ അറിയിക്കാതെ തീരുമാനം എടുത്തു എന്നതാണ് ബെന്നിച്ചനെതിരെ ചാർത്തിയ കുറ്റം. കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടുക്കും എന്ന് മന്ത്രി തന്നെ നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പിന്നീട് അതിനനുസരിച്ച് കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഐഎഫ്എസുകാരുടെ നിലപാട്.

നടപടിയുടെ ഗൗരവം കുറയ്ക്കാൻ ഐഎഫ്എസ് അസോസിയേഷൻ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബെന്നിച്ചനെതിരെ നടപടി ഒഴിവാക്കുക എന്നതിലുപരി, ഇതേ ആയുധം പിന്നീട് തങ്ങൾക്കു നേരെയും നീളുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്ന ധാരണയാണ് പല ഐഎഫ്എസുകാരുടെയും മനസിൽ ഉള്ളത്. പി.കെ.കേശവന്റെ പിൻഗാമിയായി കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള മൂന്നു േപരും ഡൽഹിയിലുള്ള രണ്ടു പേരെയും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

ബെന്നിച്ചൻ തോമസ്, ഇപ്പോഴത്തെ വിജിലൻസ് പിസിസിഎഫ് ഗംഗാ സിങ്, പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവ, ഇ.പ്രദീപ്കുമാർ, രാജൻ സെയ്ഗാൾ, അമിത് മല്ലിക്ക് എന്നിവരാണ് സീനിയോറിറ്റിയിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഉള്ളത്. ഇതിൽ ചിലരെ ഒഴിവാക്കി വനം മേധാവിയെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ പിന്നാലെ ഒഴി വരുന്ന ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ തസ്തിയിലേക്ക് നോട്ടമെറിയുന്നവരുടെ താൽപര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങൾക്കു പിന്നിലുണ്ടെന്ന് സർക്കാരിന് സൂചനകളുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഐജി തസ്തികയിൽ ഉള്ള അമിത് മല്ലിക് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമോ എന്നത് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു.

ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഐഎഫ്എസ് കൺഫർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള കിടമൽസരം വകുപ്പിന്റെ താളം തെറ്റിക്കുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം സർക്കാരിന് ഉള്ളതിനാൽ, മലയാള ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സഹപ്രവർത്തകരെ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടു പോകാനുമുള്ള കഴിവുമായിരിക്കും സർക്കാർ പരിഗണിച്ചേക്കുക.

ഒപ്പം മുട്ടിൽ മരം മുറിയിലൂടെയും മുല്ലപ്പെരിയാർ മരം മുറിയിലൂടെയും സർക്കാരിന് നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതിഛായ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതും ലക്ഷ്യമാക്കിയേക്കും.

സർക്കാരിനെ അറിയിക്കാതെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കന്നതിലും ഫയലുകൾ വച്ചു താമസിപ്പിക്കുന്നതിലും മന്ത്രി കടുത്ത അതൃപ്തി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു തുടർന്നാൽ കർശന അച്ചടക്ക നടപടി നേരിടേണ്ടി വരും എന്ന താക്കീതും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള വഴികളാണ് ഇപ്പോൾ വനം വകുപ്പ് ഉന്നതരും തേടുന്നത്.

