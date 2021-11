അമരാവതി∙ ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ കനത്ത മഴയെത്തുടര്‍ന്ന് ബസുകള്‍ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് 12 മരണം. 18 പേരെ കാണാതായി. ദക്ഷിണ ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ കടപ്പ ജില്ലയിലെ മണ്ടപ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിലാണു സംഭവം. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് സൂചന. പ്രളയത്തെ തുടർന്നു കടപ്പ ജില്ലയിലെ മണ്ടപ്പള്ളി, അക്കേപാടു നന്ദലുരു ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ പുറത്തെത്തിക്കാന്‍ പോയ ആന്ധ്രപ്രദേശ് ആര്‍ടിസി ബസുകളാണ് ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടത്.

നിറയെ ആളുകളുമായി മടങ്ങുകയായിരുന്ന ബസ് പ്രളയമേഖലയില്‍വച്ചു മുന്നോട്ടുപോകാനാവാതെ നിന്നുപോകുകയായിരുന്നു. ആളുകള്‍ ബസുകള്‍ക്കു മുകളില്‍ കയറിനിന്ന് സഹായത്തിനായി കേഴുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു. മിനിറ്റുകള്‍ക്കകം ബസുകള്‍ ഒഴുകിപോയി. മൂന്നു ബസുകളില്‍ ഇതിലേറെ പേരുണ്ടെന്നാണ് സൂചന

സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രളയ ദുരിതമാണ് ദക്ഷിണ ആന്ധ്രപ്രദേശ് നേരിടുന്നത്. ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമർദത്തിന്റ സ്വാധീനത്തെ തുടര്‍ന്ന് 24 മണിക്കൂറായി മഴ തുടരുകയാണ്. കടപ്പ, ചിറ്റൂര്‍, അനന്തപൂര്‍, നെല്ലൂര്‍ ജില്ലകള്‍ പ്രളയത്തില്‍ മുങ്ങി. നിരവധി വീടുകള്‍ തകര്‍ന്നു. നീരൊഴുക്കു കൂടിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് തുംഗ ഭംദ്ര അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകള്‍ തുറന്നതാണ് പ്രളയത്തിന് ഇടയാക്കിയത്.

പാപാഗ്നി, സ്വർമുഖി, ഗാർഗേയി നദികള്‍ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ്. ചിത്രാവദി നദിയില്‍ കുടുങ്ങിയ 10 പേരെ വ്യോമസേന ഹെലികോപ്ടറുകള്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തി. പ്രളയം വിലയിരുത്തുന്നതിനും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി ജഗന്‍മോഹന്‍ റെഡ്ഡി അറിയിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കു 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

