ഭാര്യയ്ക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശം; പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു

ഹൈദരാബാദ്∙ ഭരണകക്ഷിയായ വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി (വൈഎസ്ആർസിപി) അംഗങ്ങൾ ഭാര്യ ഭുവനേശ്വരിക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാരോപിച്ചു നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ, വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടി (ടിഡിപി) നേതാവും ആന്ധ്ര പ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു. ഭാര്യ ഭുവനേശ്വരിയെ പരുഷവും നിന്ദ്യവുമായി ആക്ഷേപിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



‘കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷമായി അപമാനങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞാന്‍ ശാന്തനായിരുന്നു. ഇന്ന് അവർ എന്റെ ഭാര്യയെപ്പോലും വെറുതെവിടുന്നില്ല. ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ബഹുമാനത്തോടെയാണു ജീവിച്ചത്. എനിക്ക് ഇതു സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കുമെതിരായ വ്യക്തിപരമായ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിയമസഭയിൽ അവസരം നിഷേധിച്ചുവെന്നും നായിഡു പറഞ്ഞു.

ഇന്നു രാവിലെ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ കാർഷിക മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസും ടിഡിപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്കേറ്റമുണ്ടായിരുന്നു. നായിഡു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ സ്പീക്കർ തമ്മിനേനി സീതാറാം മൈക്ക് ഓഫാക്കി. സംസാരിക്കാൻ അവസരം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നായിഡു പുറത്തേക്കു പോയി. പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് നായിഡു നാടകീയമായ പ്രഖ്യാപനവും നടത്തി, ‘തന്നെ അപമാനിച്ചതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മാത്രമേ ഇനി നിയമസഭയിലേക്ക് മടങ്ങി വരൂ’. അതേസമയം, ഭരണകക്ഷി എംഎൽഎമാർ നായിഡുവിന്റെ നീക്കത്തെ ‘നാടകം’ എന്നു പരിഹസിച്ചു.

English Summary: Chandrababu Naidu breaks down, walks out of Andhra assembly over abusive comments