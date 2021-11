തീവ്ര ന്യൂനമർദം കരയിൽ പ്രവേശിച്ചു; കേരളത്തിൽ 2 ദിവസം കൂടി ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ

തിരുവനന്തപുരം ∙ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ തീവ്ര ന്യൂനമർദം പടിഞ്ഞാറു-വടക്കു പടിഞ്ഞാറു ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ചു തമിഴ്‌നാട് -തെക്കൻ ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് തീരത്തു പുതുച്ചേരിക്കും ചെന്നൈക്കും ഇടയിൽ കരയിൽ പ്രവേശിച്ചു. നിലവിൽ ചെന്നൈയിൽനിന്നു 60 കിലോമീറ്റർ തെക്കു-തെക്കു പടിഞ്ഞാറും, പുതുച്ചേരിയിൽനിന്നും 60 കിലോമീറ്റർ വടക്കു -വടക്കു കിഴക്കായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

ഇത് പടിഞ്ഞാറ് വടക്കു-പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ചു അടുത്ത 12 മണിക്കൂറിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദം ശക്തമായ ന്യൂനമർദം ആയി മാറാൻ സാധ്യത. അറബിക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം നിലവിൽ മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പടിഞ്ഞാറു തെക്കു പടിഞ്ഞാറു ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ന്യൂനമർദം അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യത. കേരള തീരത്ത് ഭീഷണിയില്ല. കേരളത്തിൽ അടുത്ത 2 ദിവസം കൂടി ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം.

English Summary: Depression Over Bay Of Bengal crosses coast on early hours of Friday