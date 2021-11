ചെന്നൈ∙ കനത്ത മഴയിൽ വെല്ലൂരിൽ വീടിനുമേൽ മതിലിടിഞ്ഞു വീണ് 4 കുട്ടികൾ അടക്കം 9 േപർ മരിച്ചു. വെല്ലൂര്‍ പേരണാംപേട്ട് ടൗണിലാണ് അപകടം. മരിച്ചവരിൽ 5 പേർ സ്ത്രീകളാണ്. പാലാര്‍ നദിക്കരയിലെ വീടാണ് ഇടിഞ്ഞു വീണത്. വെള്ളം കയറുന്നത് പരിഗണിച്ചു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കു മാറണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ചു വീട്ടില്‍ കഴിഞ്ഞവരാണ് അപകടത്തില്‍പെട്ടത്. സമീപത്തെ മതില്‍ ഇടിഞ്ഞു വീടിനു മുകളിലേക്കു പതിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Nine die as house collapses near Vellore