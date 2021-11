5000ത്തിന് പ്രതിദിനം 300 രൂപ പലിശ; ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഭീഷണി

തൃശൂർ∙ ഗുരുവായൂർ കോട്ടപ്പടിയിൽ പെയിന്റിങ് തൊഴിലാളി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതു പലിശക്കാരുടെ ഭീഷണിയിൽ മനംനൊന്തെന്നു കുടുംബം. ഗുരുവായൂർ കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി പി.ആർ.രമേഷ് (53) ആണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജീവനൊടുക്കിയത്. രമേഷിന്റെ ഭാര്യയെ പലിശക്കാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവന്നു.



രമേഷ് 5000 രൂപ പലിശയ്ക്കു കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. പ്രതിദിനം 300 രൂപയായിരുന്നു പലിശ നിരക്ക്. 5000 രൂപയ്ക്കു പകരം 10,000 രൂപയിലേറെ തിരിച്ചുനൽകിയെങ്കിലും ഭീഷണി തുടർന്നുവെന്നു കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ഇതിൽ മനംനൊന്താണ് രമേഷ് ജീവനൊടുക്കിയത്. കൊള്ള പലിശക്കാർക്കെതിരെ പൊലീസ് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണു നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

